ศูนย์ข่าวศรีราชา- โดนแล้ว!! ผอ.กกต. เขต1ชลบุรี แจ้งความเอาผิด "มนัสนันท์ และพวก" ฐานบุกรุกขัดขวางการปฏิบัติงานจนท.ขณะรับมอบหีบบัตร- เอาใบรวมคะแนนดิบออกจากหน่วยเลือกตั้ง ด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องนับใหม่ ใส่บาตรเช้าอุทิศส่วนกุศล กกต.
วันนี้ (12 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ชลบุรี ยังคงปักหลักเฝ้าหีบบัตรลงคะแนนที่ถูกเก็บไว้ในโรงยิมเนเซี่ยม เทศบาลเมืองชลบุรี และในช่วงเช้าที่ผ่านมายังได้ร่วมกันทำกิจกรรมใส่บาตรพระ 9รูปที่กลุ่มผู้ขุมนุมได้นิมนต์มารับบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล โดยบอกว่าเป็นการอุทิศส่วสบุญกุศลให้กับ กกต.
เนื่องจากเกิดกระแสข่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุมบางรายถูกแจ้งความดำเนินคดี หลัง นายประยูร วัฒนศิริบรรจง ปลัดอำเภอเมืองชลบุรีในนามผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1 ได้เดินทางไปยัง สภ.เมืองชลบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. วานนี้
โดยได้นำประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ จ.ชลบุรี ที่กำหนดให้สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นสถานที่รวมคะแนการเลือกตั้ง รวมทั้งรับมอบหีบบัตรภายหลังปิดการลงคะแนน รวมทั้งให้เป็นจุดยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง
แต่เมื่อประมาณ 19.00น.วันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา กับมีกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุก ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับมอบหีบเลือกตั้งจากหน่วยเลือกตั้งภายหลังปิดการลงคะแนน เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2569 และยังร่วมกันเอาใบรวมคะแนนดิบของหน่วยเลือกตั้งที่ 15 เทศบาลเมืองแสนสุข เขตเลือกตั้งที่ 1 ไปจากความครอบครองของทางราชการจนทำให้ผู้แจ้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับได้
จึงแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ1.น.ส.มนัสนันท์ กรเกษม อายุ 58 ปีและพวก ในความผิดฐานบุกรุกขัดขวงการปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ และเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น ประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน เหตุเกิดที่สนามแบตมินตันเทศบาลเมืองชลบุรี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
ทั้งนี้จากการโทรศัพท์สอบถามไปยัง พตอ.สมชาย ทิวงษ์ศา ผกก.สภ.เมืองชลบุรี ทราบว่าพนักงานสอบสวน ได้รับการแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกลุ่มมวลชน โดยเฉพาะที่ระบุชื่อ น.ส.มนัสนันท์ กรเกษม อายุ58 ปี ซึ่งขณะนี้ได้มีกาาตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีทั้งตำรวจภูธรเมืองชลบุรีและระดับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมแล้ว
และจะได้นัดเรียกผู้ร้องกล่าวโทษมาสอบปากคำ ว่ามีพยานหลักฐานใดมาแสดง เพื่อที่จะได้เรียกตัสผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำตามคำร้องที่ถูกแจ้งความ ส่วนข้อมูลอื่นๆทางตำรวจขอไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นความลับในทางสำนวนของคดี