ไทย–เมียนมา จับมือฝึก “เสือไฟ” รับมือไฟป่า–หมอกควัน กาญจนบุรี พร้อมรณรงค์แจ้งเหตุสายด่วน 1362

กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ ผนึกหน่วยงานไทย–เมียนมา เตรียมจัดฝึกอบรมดับไฟป่าข้ามแดนปลาย ก.พ.นี้ หลังประเมินสถานการณ์เชื้อเพลิงสะสมเสี่ยงไฟป่ารุนแรง พร้อมระดมชุด “เสือไฟ” 5 จังหวัดเสริมกำลังพื้นที่กาญจนบุรี
นายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า “เสือไฟ” จากจังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช ชุมพร ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี ลงพื้นที่เสริมกำลังในจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ไฟป่าที่มีแนวโน้มรุนแรงจากสภาพอากาศแห้งแล้งและเชื้อเพลิงสะสม
พร้อมกันนี้ คณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน (War Room) ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ซึ่งปัจจุบันพบจุดความร้อนเพียง 2 จุด ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2568 ที่พบถึง 188 จุด รวมทั้งตรวจจุดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และจำลองสถานการณ์แจ้งเหตุไฟป่าเพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไฟป่าและลดฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
จากนั้นได้หารือร่วมกับกองกิจการชายแดนไทย–เมียนมา เตรียมจัดฝึกอบรมหลักสูตรดับไฟป่าให้เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยหมอกควันข้ามพรมแดน ระหว่างวันที่ 23–27 ก.พ.2569 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง และศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา
ภายหลังการฝึก จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 แบบ “เคาะประตูบ้าน” ในพื้นที่บ้านช่องสะเดา ต.ช่องสะเดา อ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยหากพบเหตุไฟป่า สามารถแจ้งสายด่วน 1362 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง