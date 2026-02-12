“อนุทิน” เปิดงาน 110 ปีตรุษจีนปากน้ำโพ-ขอบคุณคะแนนเสียงภูมิใจไทยชื่นมื่น

นครสวรรค์ - “อนุทิน” ลงพื้นที่นครสวรรค์..ขึ้นรถแห่ขอบคุณคะแนนเสียงเลือกภูมิใจไทย พร้อมเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปีที่ 110 บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ท่ามกลางมวลชนสนับสนุนอบอุ่นตลอดทาง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ถึงสนามบินเกษตรนครสวรรค์ เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วันที่ 11 ก.พ. 69 ก่อนมุ่งหน้าไปยัง ต.หนองปลิง เพื่อพบปะและขอบคุณประชาชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทย ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากออกมาต้อนรับและร่วมติดตามการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางต่อไปยังเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยเปลี่ยนสวมเสื้อตรุษจีน ก่อนออกเดินพบปะพี่น้องประชาชนบริเวณรอบตลาดปากน้ำโพ อย่างเป็นกันเอง ประชาชนให้ความสนใจร่วมทักทายและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น สร้างสีสันและความคึกคักทั่วพื้นที่ตลาดและชุมชนโดยรอบ
ต่อมาในช่วงค่ำ เวลา 20.30 น.วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปีที่ 110 บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายเรวัช สุริต ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2568-2569 นำคณะรายงาน-ต้อนรับ
สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปีที่ 110 ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากพลังศรัทธาของบรรพบุรุษชาวจีน 5 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน กวางตุ้ง ไหหลำ และฮากกา ซึ่งปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 110 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “110 ปี ตรุษจีนแห่งสีสัน เมืองสวรรค์ 5 ภาษา” เพื่อสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
งานในปีนี้ได้ออกแบบพื้นที่กิจกรรมผ่าน 6 เฉดสีไฮไลต์ ประกอบด้วย สีแห่งพระบารมี สีแห่งศรัทธา สีแห่งความรุ่งเรือง สีสันแห่งวัฒนธรรม 5 ภาษา สีสันแห่งการเฉลิมฉลอง และสีสันแห่งรสชาติ โดยมีร้านอาหารระดับตำนานกว่า 110 ร้านค้า พร้อมกิจกรรมและการแสดงตลอด 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 10-21 กุมภาพันธ์ 2569 ไฮไลต์สำคัญคือขบวนแห่กลางคืน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และขบวนแห่กลางวัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569