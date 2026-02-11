(คลิป)ส่งรักษารพ.สุรินทร์แล้ว! “พลทหาร”เหยียบทุ่นระเบิดเขมรขาขาด อาการล่าสุดรู้สึกตัวดี

สุรินทร์- พลทหารเหยียบทุ่นระเบิดเขมรขาขาด ที่ชายแดน อ.กันทลักษ์ ศรีสะเกษ ถูกนำตัวส่งรักษาด่วนที่ รพ.สุรินทร์เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่มาถึงทีมแพทย์พยาบาล รีบนำผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วน อาการล่าสุดมีสติและรู้สึกตัวดี ส่วนทหารอีก 2 นาย บาดเจ็บเล็กน้อย
วันนี้ (11 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 19.10 น. พลทหาร ปริวัตร์ มีมานะ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิด ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณใกล้ผลาญหินยาวชายแดนไทยกัมพูชา อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขาซ้ายขาด ได้ถูกนำตัวส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุรินทร์อย่างเร่งด่วนแล้ว ทันทีที่มาถึง ทางทีมแพทย์พยาบาลได้นำพลทหารปริวัตร์ เข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนภายในห้องไอซียูของโรงพยาบาล จากการสังเกต พลทหารปริวัตร์ ยังคงมีสติและรู้สึกตัวดี
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อเวลา 16.40 น. วันนี้ ได้เกิดเหตุระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย ทราบชื่อคือ พลทหารปริวัตร์ มีมานะ สังกัดกองร้อยทหารราบที่ 132 (ร้อย.ร.132) แรงระเบิดส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายของพลทหารปริวัตร์ขาด และขาขวามีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในพื้นที่ได้เร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนประสานกำลังสนับสนุนเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหน้าฐานชายแดนเก่า ระหว่างเส้นทางไปยังฐานชนแดนใหม่ พื้นที่พลาญยาว อำเภอกันทรลักษณ์ โดยตรวจสอบพบว่า จุดระเบิดอยู่ในแนวลวดหนามฝั่งประเทศไทย เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างในพื้นที่ เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา อย่าเร่งด่วนแล้วที่รพ.สุรินทร์ โดยอาการปลอดภัยแล้ว
นอกจากพลทหารปริวัตร์ ที่บาดเจ็บสาหัสในครั้งนี้แล้วยังมีพลทหารอีก 2 นายที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย