ศูนย์ข่าวศรีราชา-อ.เจษฎ์ พรรครักชาติ ลงพื้นที่ชลบุรีพบปะผู้ชุมนุมเรียกร้องนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จี้ กกต.เร่งแก้ไขสถานการณ์ นับคะแนนใหม่ สร้างความชัดเจนก่อนลุกลามไปหลายจังหวัด
เมื่อเวลา 18.30น.วันนี้ ( 11 ก.พ.) รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก หรือ อ.เจษฎ์ พรรครักชาติ ได้เดินทางมายังสนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อพูดคุยกับกลุ่มประชาชนที่รวมตัวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดหีบนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น ชนะการเลือกตั้ง
รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าวว่ากรณีดังกล่าวต้องได้ข้อยุติโดยเร็ว พร้อมเรียกร้องให้ กกต. ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการนับคะแนนใหม่หรือไม่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลาย พร้อมขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ยืดเยื้อจนอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวม
" และหาก กกต. สามารถดำเนินการนับคะแนนใหม่ได้ก็ขอให้เร่งพิจารณาดำเนินการ เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและลดแรงกดดันจากการชุมนุมที่อาจขยายตัวไปยังพื้นที่อื่น" อ.เจษฎ์์ กล่าว
ส่วนบรรยากาศการรวมตัวเพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในวันนี้ พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางกลับสลับกับผู้ที่เดินทางเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งหลายคนคาดว่าน่าจะทราบผลการพิจารณาของ กกต.อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้