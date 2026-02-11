ผู้การนครปฐมเรียกประชุมด่วน ตำรวจ–ธนาคาร เร่งแก้ปัญหาอายัดบัญชีม้า กระทบประชาชนสุจริต

นครปฐม – ผู้การนครปฐมเรียกประชุมด่วน ตำรวจ–ธนาคาร วางมาตรการแก้ปัญหาอายัดบัญชีม้า หลังประชาชนสุจริตได้รับผลกระทบหนัก
วันนี้( 11 ก.พ.)ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สภ.เมืองนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการสืบสวน สอบสวน ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ธนาคารในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหา “การอายัดบัญชีม้า” ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างตำรวจและสถาบันการเงิน ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน เช่น การหลอกลวงออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการใช้บัญชีม้า โดยเน้นการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์
พล.ต.ต.พิทักษ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น “วาระแห่งชาติ” สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 7 ได้เร่งรัดให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่บัญชีถูกอายัดหรือระงับธุรกรรมจากความเชื่อมโยงกับคดีไซเบอร์ โดยต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย และไม่ผลักภาระให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบเพียงลำพัง แต่ต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมจะเร่งดำเนินการรับแจ้งเรื่องปลดอายัดบัญชีให้รวดเร็วขึ้น เพื่อลดภาระการเดินทางของประชาชน รวมถึงกรณีที่ต้องประสานหลายหน่วยงาน โดยที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางแจ้งเตือนธุรกรรมต้องสงสัย การอายัดบัญชีอย่างรวดเร็ว และจัดทำช่องทางประสานงานโดยตรงระหว่างหน่วยงาน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมย้ำว่า เจ้าหน้าที่เข้าใจปัญหาของประชาชนที่ใช้บัญชีสุจริตในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ พร้อมยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะร่วมกันป้องกันปราบปราม เพื่อไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องว่างของระบบไปก่ออาชญากรรมซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ