อาลัยล้ำ!ญาติ-เพื่อนร่วมงาน กว่าครึ่งพันรอรดน้ำศพ “หมอน้ำตาล” แพทย์หญิงน้ำใจงามทุ่มวิจัยช่วยผู้ป่วยห่างไกล

อุทัยธานี - เพื่อนร่วมงาน–ญาติ กว่าครึ่งพัน ร่วมพิธีรดน้ำศพ “หมอน้ำตาล” แพทย์หญิงน้ำใจงาม หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถตู้ รพ.อุทัยฯชนท้ายรถบรรทุกหมวดทางหลวงฯตัดแต่งกิ่งไม้ร่องกลางถนนพหลโยธิน ขณะที่น้องสาวเผยพี่เป็นคนอ่อนโยน-ใจดี ทุ่มเททำวิจัยช่วยผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกล หวังลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข
เย็นวันนี้(11 ก.พ.69)ญาติ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน แพทย์ พยาบาล ตลอดชนชาวอทุยธานีและใกล้เคียง กว่า 500 คน ต่างพร้อมใจกันเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพ พญ.วรัญรดา โรจจนาบุตร อายุ 35 ปี แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี หรือ หมอน้ำตาล ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ชนท้ายรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน บริเวณถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 ขาล่อง หลักกิโลเมตรที่ 361-362 หน้าร้านโมจิวัฒนพร หมู่ 6 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พิธีรดน้ำศพจัดขึ้นอย่างสมเกียรติที่วัดใหม่จันทราราม อ.เมืองอุทัยธานี โดยร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย แพทย์หญิงชนิญญา พัฒนศักดิ์ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความอาลัย และในคืนเดียวกันนี้ก็มีกำหนดสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรก ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัย
นางสาววริสรา โรจจนาบุตร อายุ 33 ปี น้องสาวของผู้เสียชีวิต เปิดใจถึงตัวตนของ “หมอน้ำตาล” ว่าเป็นคนอ่อนโยน มีจิตใจดี และไม่เคยว่าร้ายผู้อื่น ทั้งสองพี่น้องพูดคุยกันเป็นประจำทุกวัน โดยพี่สาวเป็นคนใจเย็น สุขุม และเป็นที่รักของครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และน้อง ๆ ในโรงพยาบาล
น้องสาวยังเล่าถึงมุมส่วนตัวที่น่ารักของพี่สาวว่า เป็นคนชอบสะสมของที่ระลึกจากดิสนีย์ และชอบดูการ์ตูน มักใช้เวลาว่างอยู่กับโลกส่วนตัวที่เรียบง่ายและมีความสุข
ด้านการทำงาน พญ.วรัญรดา เป็นแพทย์ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด ได้ริเริ่มโครงการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ความทุ่มเทดังกล่าวสะท้อนถึงจิตวิญญาณความเป็นแพทย์ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม