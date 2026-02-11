ยิงถล่มสปีดโบ๊ทนายกสมาคมเรือท้องถิ่นพัทยา ขณะลอยลำกลางอ่าวพัทยา คาดข่มขู่

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มสปีดโบ๊ทนายกสมาคมเรือท้องถิ่นพัทยา ขณะจอดลอยลำกลางอ่าวพัทยา เสียหายหลายจุด ตำรวจสั่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนก่อนดำเนินคดี คาดข่มขู่
เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ ( 11 ก.พ.) นายศรัทธา เอกสมัย อายุ 49 ปี นายกสมาคมเรือท้องถิ่นพัทยา ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา หลังเรือเร็วชื่อ “RATCHATA 002” ซึ่งจอดอยู่บริเวณอ่าวพัทยาตรงข้ามปากซอย 1 ถนนเลียบชายหาดพัทยา ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงจนพรุนจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
พร้อมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมาขณะที่คนขับเรือกำลังจะนำนักท่องเที่ยวไปลงเรือที่จอดลอยลำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ200 เมตร โดยพบว่าบริเวณท้ายเรือด้านขวา เครื่องยนต์ และท้ายเรือฝั่งซ้าย มีร่องรอยถูกยิงเป็นรูพรุนรู ส่งผลให้เรือไม่สามารถขับใช้งานได้
นายศรัทธา ยังบอกอีกว่าตนเองประกอบกิจการเรือรับส่งนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตั้งแต่รุ่นพ่อนานกว่า 40 ปี ซึ่งในทุกวัน เรือจะจอดลอยลำกลางอ่าวพัทยา ห่างจากฝั่งประมาณ 200 เมตร และจอดรวมกับเรือลำอื่นๆอีกหลายสิบลำ แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้มีเพียงเรือลำของตนเองที่ถูกยิงเสียหาย
โดยยืนยันว่าตนเองและคนขับเรือไม่เคยมีปัญหากับใคร แม้ในอดีตอาจเคยมีการกระทบกระทั่งหรือถูกข่มขู่บ้างในฐานะนายกสมาคมเรือท้องถิ่นพัทยา ที่มักจะทำหน้าที่ประสานและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในพื้นที่ แต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว
เบื้องต้น ผู้กำกับการ สภ.เมืองพัทยา คาดเป็นการข่มขู่พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเรืออย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป