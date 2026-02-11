ชลบุรีวุ่นไม่เลิกมวลชนเขต 8 เฝ้าดูการคัดแยกหีบบัตรก่อนย้ายไป กกต.ลั่นห้ามแกะหีบ-ร้องนับใหม่

ศูนย์ข่าวศรีราชา -ชลบุรีวุ่นไม่เลิก มวลชนเขตเลือกตั้งที่ 8 เฝ้าสังเกตุขั้นตอนรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้งก่อนเคลื่อนย้ายไป กกต.ชลบุรี ยันไม่ขวางแต่ห้ามแกะหีบบัตร ร้องอยากให้นับคะแนนใหม่ ถ้าไม่ยอมก็เลือกตั้งใหม่
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ ( 11 ก.พ. ) กลุ่มมวลชนในนามผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เขต 8 ชลบุรี ประมาณ 30 คน ได้รวมตัวกันที่บริเวณอาคารหอประชุมอำเภอบางละมุง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง เฝ้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสำนักงาน กกต.ชลบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมและคัดแยกหับบัตรภายในห้องกระจกด้านล่างหอประชุม กลุ่มมวลชนพยายามส่องผ่านกระจก เพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ขณะที่ในบางช่วง กลุ่มมวลชนได้พากันตะโกนผ่านกระจก สอบถามว่ากล่องเปล่าคือกล่องอะไร
และในบางช่วงเจ้าหน้าที่ทำการหยิบหีบบัตรเลือกตั้ง ก็จะพากันส่งเสียงให้หันมาในจุดที่กลุ่มผู้สังเกตการณ์เห็น บางช่วงก็พากันร้องตะโกนเสียงดัง จนเจ้าหน้าที่ต้องเดินถือกล่องมาให้กลุ่มมวลชนดูเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
น.ส.มะปราง อายุ 23 ปี หนึ่งในผู้สังเกตการณ์บอกว่าตนเอง เดินทางมาเฝ้าดูห้องเก็บหีบบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา ตรวจ สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะในเขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัด พบการทำงานของเจ้าหน้าที่ กกต. ที่ไม่มีความโปร่งใส เนื่องจาก ใบ ส.ส.5/11 และ สส.5/18 มีผลสรุปการนับคะแนน ไม่ตรงกัน
อีกทั้งเอกสารสำคัญของทางราชการมีการแก้ไขขีดฆ่า แก้ไขหลายจุด ทั้งที่เป็นหนังสือเอกสารมีตราครุฑ และหากมีการเคลื่อนย้ายไปยัง กกต.ชลบุรี ผลการนับคะแนนจะรวมกันเช่นไร
“ อันที่จริงไม่อยากให้มีการเคลื่อนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง และอยากให้มีการนับคะแนนใหม่ก่อน และหาก กกต. มีการประกาศให้นับคะแนนใหม่ หากไปนัดที่ กกต.ชลบุรี เกรงว่าสถานที่จะไม่เอื้ออำนวยเพราะค่อนข้างแคบเกินไป และถ้าหากไม่มีการนับใหม่ ก็อยากเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่เลยดีกว่า ”
น.ส.มะปราง ยังบอกอีกว่าหาก กกต.มีความโปร่งใสจริง ก็อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยสามารถให้ประชาชนเข้าไปดูการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด เพราะในการเลือกตั้งปี 2566 ก็ยังสามารถนับคะแนนใหม่ได้
“ วันนี้เชื่อว่าไม่สามารถขัดขวาง เจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายหีบเลือกตั้งได้ ก็ขออยากให้เจ้าหน้าที่ไม่ยุ่งและแกะหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมขอเรียกร้องให้ กกต. เร่งให้มีการนับคะแนนใหม่ โดยให้ประชาชนเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้” น.ส.มะปราง กล่าว
ด้าน นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง และนายคำไพร เหลาแสน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 ที่ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มมวลชน ยืนยันว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้
โดยยืนยันว่า ปัจจุบันทางอำเภอทำงานตามหนังสือสั่งการ ที่ทาง กกต. ส่งมาและไม่มีการทำงานโดยพละการ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์ เฝ้าสังเกตการณ์การรวบรวมหีบบัตรเลือกตั้งได้ แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย เบื้องต้นคาดว่าในวันนี้จะยังไม่สามารถขึ้นย้ายหีบเลือกตั้ง ไปยัง กกต. ชลบุรี ได้ เนื่องจากขั้นตอนการรวบรวมหีบบัตร ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ….