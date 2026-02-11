ตำรวจจันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยทลายเครือข่ายยาเสพติด“เนินเอฟเอ็ม” ยึดทรัพย์กว่า 11 ล้านบาท

จันทบุรี - ตำรวจจันทบุรี สนธิกำลังหลายหน่วยเปิดปฏิบัติการปิดล้อม “เนินเอฟเอ็ม” ทลายเครือข่ายยาเสพติดเมืองจันทบุรี ยึดทรัพย์กว่า 11 ล้านบาท เตรียมขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการถึงที่สุด
วันนี้ ( 11 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้บูรณาการกำลังร่วม สภ.เมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 รวมทั้งฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ “เนินเอฟเอ็ม” ต.วัดใหม่ อเมืองจันทบุรี
ปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี, พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผู้กำกับการสืบสวน ภ.จว.จันทบุรี, พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา รอง ผกก.สืบสวนฯ, พ.ต.อ.เสกสรรค์ ศรีเพริศ ผู้กำกับการ สภ.เมืองจันทบุรี พร้อมด้วย นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2, นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองจันทบุรี และกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นศาลจังหวัดจันทบุรี ที่ ค.17/2569 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2569 เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งบนถนนเทศบาลพัฒนา 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่
ผลการตรวจค้นสามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้หลายรายการ ประกอบด้วย อาวุธปืน 3 กระบอก เครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง ทองรูปพรรณ รถยนต์กระบะ 1 คัน เงินสดจำนวนหนึ่ง บ้านพร้อมที่ดิน และพระเครื่องหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประมาณ 11 ล้านบาท
และขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบ และไม่หลงเชื่อการชักชวนให้ร่วมกระทำความผิด หากพบเบาะแสหรือพฤติการณ์ต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันที เพื่อร่วมกันปกป้องชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน