คนชายแดนหนีตายกันอีก!หลังทหารพม่าปะทะกะเหรี่ยง ยิงปืนกลทะลุบ้าน-กระสุนเฉียดเด็ก 8 ขวบหวิดดับ

ตาก - ชาวบ้านชายแดนแม่สอด ต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละหวั่น..หลังทหารเมียนมาบุกยิงปะทะกับทหารฝ่ายต่อต้านติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา หวังยึดพื้นที่คืน ยิงปืนกลถล่มกันหนัก กระสุนปลิวข้ามแดนทะลุบ้านเฉียดตัวเด็กหญิงวัย 8 ขวบ ทหารไทยต้องส่งกำลังติดอาวุธหนักตรึงพื้นที่เข้ม
วันนี้( 11 ก.พ 69 ) เมื่อช่วงเที่ยงเศษที่ผ่านมา ชาวบ้านตามแนวชายแดนแม่สอด จ.ตาก ต่างแตกตื่นตึงเครียดกันทั่ว หลังกองทัพทหารเมียนมา กองพล.ร.เบา 22 จำนวนหลายร้อยนายพร้อมอาวุธหนักและอาวุธประจำกายได้บุกเข้ายิงโจมตีพื้นที่หลบซ่อนตัวของทหารฝ่ายต่อต้านที่ บ้านผาลู และบ้านมิละป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่โกนเกน หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
สถานการณ์ยิงปะทะครั้งล่าสุดนี้ ฝ่ายทหารเมียนมาเปิดฉากใช้โดรนพลีชีพจำนวนมากระดมบินทิ้งลูกระเบิดถล่มฐานที่ตั้งของกลุ่มทหารฝ่ายต่อต้านที่ยึดพื้นที่สูงข่มหลายแห่ง จากนั้นใช้อาวุธหนักยิงเสริมอีกนานนับชั่วโมง เสียงระเบิดจากอาวุธหนักดังไปทั่วแนวชายแดนไทย-เมียนมา
แต่ทหารฝ่ายต่อต้านที่มีฐานปืนกลหลายกระบอกก็ปักหลักยิงตอบโต้ใส่ทหารเมียนมาอย่างหนักด้วยเช่นกัน จนทำให้เกิดกลุ่มควันไฟจากสะเก็ดระเบิดซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอด
ขณะเดียวกันหลังเสียงปืนกลและปืนสงครามจำนวนมาก จากการยิงปะทะกันระหว่างทหารราบทั้งสองฝ่าย ทำให้มีลูกกระสุนปืนกลไม่ทราบฝ่ายจำนวนหลายนัดลอยข้ามแดนมาตกฝั่งหมู่บ้านห้วยมหาวงศ์หลายนัด และกระสุนปืนกลจำนวน 1 นัด ตกทะลุหลังคาห้องน้ำบ้านนายนอง วงศ์ใจ อายุ 73 ปี
ซึ่งเหตุการณ์ระทึกล่าสุดนี้ กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกนาทีชีวิตไว้ได้ ซึ่งภาพเผยให้เห็นนาทีที่บุตรชายนายนอง ซึ่งกำลังอาบน้ำให้ลูกสาววัย 8 ขวบและขณะนั้นมีเสียงปืนสงครามจำนวนมากยิงปะทะใกล้บ้านของนายนองจนมีกระสุนปืนกลขนาดใหญ่พุ่งทะลุหลังคาห้องน้ำหลังบ้านและทะลุฝาบ้านพุ่งเฉียดตัวบุตรสาววัย 8 ขวบไปแบบเฉียดฉิวรอดตายไปแบบหวุดหวิด จากนั้นคนภายในบ้านต่างก็รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดท่ามกลางเสียงกระสุนปืนสงครามที่ดังแบบไม่ขาดสาย
ซึ่งหลังเกิดเหตุฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด พร้อมทหารพราน ฉก.ทพ.35 พร้อมทหาร ฉก.ราชมนู ได้เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงกระสุนปืนลูกหลงตกให้เข้าหาพื้นที่ปลอดภัยหลบโดยทันทีหากสถานการณ์การสู้รบประชิดแนวชายแดนยืดเยื้อ
ล่าสุดสถานกาณ์การสู้รบฝั่งประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คาดว่าจะรุนแรงมากขึ้น หลังทหารเมียนมาเสริมกำลังพร้อมอาวุธหนักเข้าพื้นที่ยิงปะทะมากขึ้น เพื่อยึดและปราบปราบเมืองสแกมเมอร์และปราบปรามฝ่ายต่อต้านที่ยึดพื้นที่ฐานทหารเมียนมาได้หลายฐานคืน
ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าทหารเมียนมาจะเปิดปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดโดยจะใช้ทั้งเครื่องบินรบถล่มทางอากาศและใช้ทหารราบยิงอาวุธหนักถล่มฝ่ายต่อต้านพร้อมเข้ายึดพื้นที่ที่ฝ่ายต่อต้านยึดไว้ให้ได้ภายสัปดาห์นี้
ทำให้ชาวบ้านฝั่งชายแดนบ้านแม่โกนเกนหลายครอบครัวเริ่มอพยพหนีภัยสงครามลูกหลงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้เสริมกำลังทหาร ฉก.ราชมนู ทหารพราน ฉก.ทพ.35 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 พร้อมเครื่องยิงอาวุธหนักเข้าตรึงกำลังที่หน้าแนวชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตากแล้ว