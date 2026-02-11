(คลิป)ลุงโคราชใจเด็ด! ขับเก๋งพุ่งชนโจรขโมยรถกระบะ หลังตาม GPS จนเจอ ได้รถคืนคนร้ายโชคดีหนีไปได้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ลุงโคราชใจเด็ดขับเก๋งพุ่งชนโจรขโมยรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์หลังตามจาก GPS จนเจอ ได้รถคืนพร้อม จยย.ที่คนร้ายขโมยมาใช้ก่อเหตุ แต่โจรโชคดีหนีไปได้ คาดเป็นชาวต่างชาติมาพักรีสอร์ตหลายครั้งจนไว้วางใจ เพราะเห็นว่าเป็นเขยในหมู่บ้าน ตำรวจเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดี
วันนี้ ( 11 ก.พ.69 )ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านท่าเยี่ยมหมู่ที่ 2 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้พบกับ นายคึกฤทธิ์ ซื่อตรง อายุ 61 ปี เจ้าของรถกระบะที่ถูกคนร้ายขโมยไปก่อนที่จะตาม GPS ไปจนเจอเข้ากับคนร้ายที่ขโมยรถกำลังเปลี่ยนทะเบียนอยู่ระหว่างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 7 กิโลเมตร บนถนนหลัก จึงขับรถพุ่งชนคนร้ายที่เปลี่ยนทะเบียนอยู่แต่คนร้ายไม่เป็นอะไรวิ่งหนีไปได้ โชคดีที่นายคึกฤทธิ์ นั้นสามารถนำรถกระบะกลับคืนมาได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขโมยมาใช้ก่อเหตุอีก 1 คัน
นายคึกฤทธิ์ เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนตื่นมาตอนประมาณ 5:00 น พบว่ารถกระบะ ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น แรนเจอร์ ที่ตนจอดไว้บริเวณหน้าบ้านนั้นไม่เห็นจึงคิดว่าลูกชายไปทำงานแล้ว แต่เมื่อลองเรียกดูพบว่า ทุกคนในบ้านยังอยู่ครบ จึงทราบว่ารถนั้นถูกขโมย จึงได้เปิด GPS ดูพบว่ารถนั้น กำลังเคลื่อนที่อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 7 กิโลเมตร ตนเองและลูกชายจึงได้ขับรถพยายามตามหา และเมื่อตำแหน่ง GPS อยู่ใกล้ พบว่าเจอรถกำลังจอดอยู่พบผู้ก่อเหตุกำลัง เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถสวมเป็นทะเบียนปลอม
เห็นอย่างนั้นตนจึงได้พยายามขับรถเข้าไปชาร์จผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะหยุด ซึ่งลักษณะของผู้ก่อเหตุนั้นคล้ายกับเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งขณะนั้น ตนไม่แน่ใจว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีอาวุธหรือเปล่า แล้ว ประกอบกับพื้นที่ตรงนั้นเป็นเส้นทางเปลี่ยวจึงไม่กล้าเข้าไปชาร์ทจับตัวทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นหลบหนีไปได้
ตนจำได้ว่าผู้เกิดเหตุนั้นคือ ลูกค้าที่เคยมาพักรีสอร์ทของตนเองแล้วประมาณ 4 ครั้ง ซึ่งลักษณะเหมือนไม่น่ามีพิษมีภัย ผู้ก่อเหตุมักจะมาพูดคุยดีมาตีสนิท และบอกว่า จะพาเพื่อนชาวต่างชาติมาพัก อีก และยังบอกอีกว่าตนเองนั้นทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์ม จะมีเพื่อนมาดูงานเยอะ ด้วยลักษณะของการพูดคุยดี และเห็นว่ามาเป็นเขยของบ้านเดียวกันกับตนเอง ทำให้ตนเองเกิดความไว้ใจแต่สุดท้ายกลับถูกขโมยรถไปในที่สุด
นายคึกฤทธิ์ ยังเล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า หลังจากการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ถูกขโมยมา นอกจากรถยนต์และสิ่งของในรถ ที่ได้คืนแล้ว ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ขโมยมาเพื่อก่อเหตุในครั้งนี้ อยู่หลังรถกระบะด้วย ตนจึงนำหลักฐานทั้งหมดนั้นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสิงสาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นดำเนินการผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วแล้วอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี