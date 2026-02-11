กลุ่มนิสิตยังนอนเฝ้าหีบบัตรทั้งคืน ย้ำต้องนับใหม่เท่านั้น! ด้านกกต.มหาสารคาม ส่งเรื่องกกต.กลาง ให้คำตอบศุกร์นี้

มหาสารคาม-กลุ่มนิสิตยังนอนเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้ง เขต 1 อ.เมืองมหาสารคามตลอดทั้งคืน ย้ำต้องนับคะแนนใหม่เท่านั้น หลังพบพิรุธปิดคะแนนทับคะแนนเดิมบนป้าย ด้านกกต.มหาสารคาม ส่งเรื่องให้คณะกรรมการไต่สวนแล้ว กำชับแล้วเสร็จให้คำตอบภายในศุกร์นี้
วันนี้ (11 ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมหาสารคาม นิสิต นักศึกษา และประชาชนยังคงปักหลัก เฝ้าโกดังที่ใช้เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และบัตรลงประชาชามติ ของเขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองมหาสารคาม ภายหลังจากที่มีการประท้วง กกต.มหาสารคาม ขอให้นับคะแนนใหม่ เนื่องจากว่าพบข้อสงสัยหลายประการ ทางออกที่ดีที่สุด คือนับคะแนนใหม่เท่านั้น
โดยด้านหน้าและหลังโกดังเก็บหีบบัตร มีน้องๆเฝ้าอยู่ด้านละ 5 คน ส่วนพื้นที่ชุมนุมด้านนอกที่อยู่ริมฟุตบาท ช่วงเช้าวันนี้ ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำภารกิจ ก่อนจะนัดรวมตัวกันใหม่ในช่วง 10 โมงเป็นต้นไป
นายณัฐศิริ เกตุกลม นิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่าตนเองเป็นอาสาสมัครมาเฝ้าหีบเลือกตั้ง โดยทางกกต. อนุญาตให้เข้ามาเฝ้าได้จำนวน 10 คน เพราะเป็นสถานที่ราชการ ซึ่งเมื่อคืนนี้ได้สลับกับเพื่อนๆเข้ามาเฝ้าตอนตี 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยการเปิดไฟส่องสว่างให้ ก็นั่งเฝ้า นอนเฝ้าจนถึงเช้า ซึ่งก็ไม่พบความผิดปกติ
ส่วนตัวมองว่ายังไงก็อยากให้นับคะแนนเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ เนื่องจากพบข้อสงสัย มีการปิดคะแนนทับคะแนนเดิม บนป้ายประกาศ ทำให้คะแนนของผู้สมัครเบอร์ 6 พรรคภูมิใจไทย มีคะแนนเพิ่มขึ้นถึง 148 คะแนน และผู้สมัครเบอร์ 5 พรรคประชาธิปัตย์ลดลง 1 คะแนน อีกทั้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็มีการแก้ไข ทั้งๆที่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง น่าจะเป็นจำนวนที่รู้อยู่แล้ว
แม้เจ้าหน้าที่จะชี้แจงแล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไร แต่ก็อยากให้นับคะแนนใหม่เท่านั้น อยากให้ทุกอย่างโปร่งใสที่สุด ส่วนเรื่องเฝ้าหน้าโกดังเก็บหีบบัตรจะอยู่เฝ้าจนกว่าจะได้รับคำตอบว่า จะนับใหม่หรือไม่ กกต.กลางจะว่ายังไง
ด้านเรือเอกไตรสรณ์ ผาสุก ผอ.กกต.มหาสารคาม กล่าวว่าภายหลังจากได้รับหนังสือจากนายธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัครสส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคประชาชนให้นับคะแนนใหม่ ทาง กกต.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการ โดยได้กำชับให้ไต่สวนโดยละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ เพื่อจะได้ส่งให้กับกกต.กลาง เป็นผู้พิจารณาตามอำนาจ ในกรณีจะสั่งให้นับคะแนนใหม่ เรื่องการเปิดหีบ เป็นเรื่องกกต.กลาง กกต.จังหวัดไม่มีอำนาจจะดำเนินการได้
หาก กกต.จังหวัดดำเนินการโดยพลการ ก็มีความผิดตามกฎหมาย เพราะกฎหมายกำหนดให้กกต.กลางเป็นผู้พิจารณา ต้องมีเหตุมีผล ไม่ใช่ว่าจะเปิดก็เปิดได้เลย ไม่อย่างนั้นก็จะสร้างความวุ่นวาย กกต.จังหวัดมหาสารคามพยายามจะอำนวยความสะดวกและชี้แจงให้กับผู้ที่อยากให้นับคะแนนทราบและเข้าใจ ซึ่งคำชี้แจงของรอง เลขา กกต.ที่ออกมา ถือว่าชี้แจงชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ
ในส่วนของมหาสารคาม ที่ตั้งข้อสงสัยถึงการปิดป้ายประกาศในเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง เกิดความคลาดเคลื่อน ตรงที่เมื่อมีการรวมคะแนนในโปรแกรมเอ็กซ์เซล ตำบลท่าสองคอนมี 23 หน่วยเลือกตั้ง แต่ผลรวมที่รวมออกมาตอนแรก รวมมาแค่ 22 หน่วย ขาดไป 1 หน่วย ซึ่งเป็นผลจาก ฮิวแมนเออเร่อ จากความเหนื่อยล้าการทำงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้ผลคะแนนที่คลาดเคลื่อน แต่เจ้าหน้าที่ได้เขียนคะแนนบนป้ายประกาศไปแล้ว
แต่เมื่อทราบว่าผลคะแนนคลาดเคลื่อนได้คิดคะแนนใหม่ รวมผลรวมของทั้ง 23 หน่วย ก็ทำให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก 148 ซึ่งตรงกับจำนวนผู้มีสิทธิ จึงได้เขียนคะแนนบนไวนิล และนำไปปิดประกาศทับ ซึ่งการปิดประกาศที่หน้าเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ จะต้องตรวจสอบอีกรอบ เมื่อได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความจริงแล้ว ก็ได้ชี้แจงให้กับกลุ่มมวลชนได้รับทราบแล้ว