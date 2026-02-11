ศูนย์ข่าวศรีราชา - กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน BUU RISE 2026: UU RISE 2026 : พลิกพลังงานวิจัย สู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนของประเทศ
วันนี้ (11 ก.พ.) กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงาน BUU RISE 2026: Research and Innovation for Sustainable Excellence, Burapha University ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่ออนาคต สร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน (Innovating the Future : Research with Impact)” ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และเครือข่ายพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วม
และมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“From BUU Research to Impact : ก้าวต่อไปการวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน”สะท้อนทิศทางการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาให้สามารถสร้างคุณค่าและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ“Driving Burapha Research toward Sustainable Excellence” ตอกย้ำกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐาน การพัฒนาองค์ความรู้ ไปจนถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง
และยังมีรองศาสตราจารย์ ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ“เส้นทางการขอทุนวิจัยของนักวิจัย ในมุมมองของผู้บริหาร สกสว. (ทุน FF และ SF)”เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางและกลไกการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับประเทศ
ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานยังอยู่ที่กิจกรรมเสวนา BUU RISE Talk: “จากพื้นฐานสู่การวิจัยแนวหน้า วิจัยอย่างไรให้ไปให้ไกล” โดยมีนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์,ศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก คณะสาธารณสุขศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.การุณ สุขสองห้อง คณะบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดนิทรรศการผลงานวิจัย (Poster Presentation) มากกว่า 100 ผลงาน ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน Fundamental Fund (FF) สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และศักยภาพของนักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพาในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
รวมทั้งกิจกรรม IP & Prototype Showcase (Innovation Pitching Day) การนำเสนอแผนธุรกิจจากผลงานวิจัย มากกว่า 60 ผลงาน Burapha Workshop กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ (ตามช่วงเวลาที่กำหนด) ,BUU Research Clinic & Mentorship , Booth คลินิกให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม
และกิจกรรมพิเศษจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานวิจัยและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 ก.พ.นี้ที่ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี