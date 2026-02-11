ตร.เรียก กปน.พะเยา 11 ปาก สอบพบปมแอบหย่อนบัตรกาแล้วลงหีบ รอส่งเรื่องถึง ป.ป.ช.เชือด

พะเยา - พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา เรียก 11 กรรมการหน่วยเลือกตั้งสอบยิบ คลี่ปมต้องสงสัยพยายามหย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบ เบื้องต้นแจ้งเอาผิดตามกฎหมาย-ชง ป.ป.ช.พิจารณาฟันซ้ำ ขณะที่ผู้ต้องหาปฏิเสธ-ขอให้การชั้นศาลเท่านั้น
ความคืบหน้ากรณีพบผู้ต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ภายในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ 4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีการพยายามนำบัตรเลือกตั้งหย่อนลงหีบบัตร แต่ถูกประธานหน่วยเลือกตั้งสังเกตเห็นพฤติกรรมผิดปกติและเข้าระงับเหตุไว้ได้ทัน ก่อนแจ้ง กกต.และตำรวจเข้าดำเนินการ
ล่าสุดวันนี้ (11 ก.พ.69) พนักงานสอบสวน สภ.เมืองพะเยา ได้เรียกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รวม 11 คน เข้าสอบปากคำ โดยหนึ่งในผู้ถูกเรียกสอบเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีรายงานว่าไม่ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนและพยายามหลบเลี่ยงการให้สัมภาษณ์
พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ญาวิชัย ผู้กำกับการ สภ.เมืองพะเยา เปิดเผยว่า ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และตรงไปตรงมา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยมีรองผู้กำกับการเป็นประธานฯ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องครบทั้ง 11 ปาก เบื้องต้นระบุว่า ผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวบ้านแต่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานในหน่วยเลือกตั้ง อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งต้องจัดทำสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการต่อไป
ส่วนคำให้การ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และขอไปต่อสู้คดีในชั้นศาล ขณะที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา 23 ของกฎหมายเลือกตั้งแล้ว
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเชิงลึก โดยต้องรอผลพิจารณาจาก ป.ป.ช. ว่าจะรับดำเนินการเองหรือส่งเรื่องกลับมาให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายอย่างไรต่อไป