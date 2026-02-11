(คลิป)เริ่ดมาก! สาวโคราชพกถุงตาข่ายชมคอนเสิร์ต เก็บกระป๋องไปขายได้เงินคุ้ม เหมือนฟรีค่าบัตร-น้ำมันเดินทาง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- เริ่ดมาก! ชาวโซเชียลฯ แห่ชื่นชม สาวโคราชวางแผนดี พกถุงตาข่ายร่วมชมคอนเสิร์ต เก็บกระป๋องเปล่าไปขาย ไม่หวั่นสายตาใคร กลับได้เงินคุ้ม เหมือนได้ฟรีค่าบัตรและค่าน้ำมันรถเดินทาง เรียกได้ว่ามาเที่ยวไม่เสียเปล่า ช่วยพื้นที่สะอาด แถมได้เงิน
วันนี้ ( 11 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายว่า มีคลิปภาพจาก ผู้ใช้ TikTok ชื่อ “janejira1945 Janejira” ซึ่งเป็นภาพของผู้โพสต์และเพื่อนสาวอีกคน ช่วยกันเก็บกระป๋องเบียร์เปล่าที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนเต็มสนามหญ้า ในงานเทศกาลดนตรี “แฝด เฟสติวัล” หรือ FAAD FEST 2026 (แฝด เฟส 2026) ที่เพิ่งจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ที่ ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีศิลปินแถวหน้ามาประชันต่อเนื่องยาวกว่า 10 ชั่วโมง ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่แห่มาเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในงานมีอาหาร-เครื่องดื่มจำหน่ายให้นั่งชมนั่งทานกันแบบฟิน ๆ
และภายหลังคอนเสิร์ตจบ มักจะมีกองขยะ เศษถุงอาหาร แก้วน้ำดื่มพลาสติก และกระป๋องเบียร์ วางทิ้งเอาไว้ น้องเจนจิรา ผู้โพสต์และเพื่อนสาวที่มาดูคอนเสิร์ตด้วยกัน จึงใช้โอกาสนี้ ช่วยกันเก็บกระป๋องเบียร์เปล่ากันอย่างแข็งขัน ใส่ถุงตาข่ายที่เย็บมาเองจากบ้าน เรียกได้ว่า “งานนี้เตรียมตัวมาดีจริงๆ” และแม้ว่าจะมีสายตานักท่องเที่ยวหลายคนที่มองดูอยู่ แต่น้องทั้งสองคนก็ไม่อายใคร ยังเดินเก็บกระป๋องเบียร์ไปเรื่อยๆ จนเต็มถุง แล้วช่วยกันลากไปใส่ท้ายรถกระบะ นำไปชั่งกิโลขายร้านรับซื้อของเก่าในเช้าวันรุ่งขึ้น เมื่อชั่งน้ำหนักกระป๋องเบียร์ที่เก็บมา น้ำหนักถึง 18 กิโลกรัม ทางร้านฯ ให้ราคากิโลกรัมละ 57 บาท คำนวณตัวเลขแล้ว ได้รับเงินค่ามากถึง 1,026 บาทเลยทีเดียว งานนี้คุ้มจริงๆ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลจำนวนมากแห่เข้ามาชื่นชม ว่า “ได้ทั้งเที่ยว ได้ทั้งเงิน เก่งมาก” , “คนขยันอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก” ,“ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พื้นที่สะอาด แถมได้เงิน” , “คนขยันไม่อายทำกิน ไม่เมินเงินน้อย เริดมาก” เป็นต้น ซึ่งน้องเขมจิรา ผู้โพสต์ ได้กล่าวขอบคุณและตอบคอมเมนท์ว่า ตนและเพื่อนชมคอนเสิร์ตในงานนี้ที่เวทีสวรรค์ อยู่จนจบคอนเสิร์ต แล้วออกเดินเก็บกระป๋องเบียร์แข่งกับแม่บ้าน แต่ตนและเพื่อนเก็บได้เร็วกว่า เคยคิดวางแผนเอาไว้เป็นเดือน ว่า จะหาเดินเก็บกระป๋องเบียร์ในงานคอนเสิร์ตไปขาย จึงเตรียมเย็บถุงตาข่ายเอาไว้ล่วงหน้า และนำติดตัวมาด้วย
ตอนแรกเตรียมไปแบบขำๆ พอถึงเวลาคอนเสิร์ตจบ ตัดสินใจกับเพื่อน “มาเที่ยวแล้วต้องไม่เสียเปล่า” กางถุงตาข่ายลุยเก็บกระป๋องกันทันที เมื่อนำไปขายก็ถือว่าคุ้ม ทดแทนค่าบัตรฯ และค่าน้ำมันที่เสียไป เหมือนว่าได้เที่ยวชมคอนเสิร์ตกันฟรีๆ