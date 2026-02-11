สุดอาลัย!บุคลากรทางแพทย์อุทัยฯต่อแถวจุดธูปบอกกล่าวขอขมา “หมอน้ำตาล-พยาบาลสาว-คนขับ”เหยื่อรถตู้ชนท้ายรถบรรทุกหมวดทางหลวง

อุทัยธานี - สุดอาลัย..แพทย์-พยาบาล-บุคลากรทางการแพทย์อุทัยธานี ต่อแถวจุดธูปบอกกล่าว-ขอขมา “หมอน้ำตาล” พร้อม 2 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เหยื่ออุบัติเหตุรถตู้ชนท้านรถหมวดทางหลวง ครอบครัวเตรียมพิธีรดน้ำหลวงอาบศพเย็นนี้
กรณีเกิดอุบัติเหตุรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ชนท้ายรถบรรทุกทางหลวง บริเวณถนนพหลโยธินหมายเลข 1 ขาล่อง หลักกิโลเมตรที่ 361-362 หน้าร้านโมจิวัฒนพร หมู่ 6 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ พญ.วรัญรดา โรจจนาบุตร อายุ 35 ปี แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี น.ส.เกศรา อ่ำจุ้ย อายุ 46 ปี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี และ นายชรินทร์ สีคาวี อายุ 26 ปี คนขับรถ นอกจากนี้ มีผู้บาดเจ็บภายในรถตู้อีก 5 ราย และเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบ้านแดนได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย
ล่าสุดวันนี้(11 ก.พ.69) ที่วัดใหม่จันทราราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมญาติและบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันรอรับร่างไร้วิญญาณของ พญ.วรัญรดา โรจจนาบุตร หรือ “หมอน้ำตาล” กลับสู่บ้านเกิด ท่ามกลางความอาลัยยิ่ง โดยมีการจุดธูปบอกกล่าวและขอขมา เพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย ขณะที่ครอบครัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้า ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
โดยเวลา 16.00 น. ของวันนี้ จะมีพิธีรดน้ำหลวงอาบศพ และสวดอภิธรรมระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. ก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น.
ส่วนที่วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างของ น.ส.เกศรา อ่ำจุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุทัยธานี มาประกอบพิธีรดน้ำศพโดยมีเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมไว้อาลัย
โดยมีการกำหนดสวดอภิธรรมระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. และพิธีฌาปนกิจในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
นายสมศักดิ์ อ่ำจุ้ย อายุ 68 ปี บิดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ลูกสาวเป็นคนอุปนิสัยดี เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ชอบช่วยเหลือและเสียสละ โดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากลูกสาว อีกทั้งเพิ่งได้รับเกียรติบัตรดีเด่นไม่นานมานี้ ครอบครัวยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
ส่วนร่างของ นายชรินทร์ สีคาวี คนขับรถ ถูกนำไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเลขที่ 68/8 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นภูมิลำเนา โดยมีกำหนดพิธีฌาปนกิจในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เช่นกัน