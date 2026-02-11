ครูเกษียณร้องสื่อ! ตัวแทนประกันเชิดเบี้ยนาน 2 ปี ทำกรมธรรม์ขาด สูญสิทธิคุ้มครอง 5 แสนบาท

อุดรธานี-ครูเกษียณช้ำ! ทำประกันชีวิตหวังสิทธิคุ้มครอง 5 แสนบาท กลับถูกตัวแทนขายแสบ เชิดเงินเบี้ยไม่ส่งเข้าบริษัทกว่า 2 ปี ส่งผลกรมธรรม์ขาดสิทธิคุ้มครอง เตือนผู้ทำประกันชีวิตอย่าไว้ใจตัวแทนขาย ให้ส่งเบี้ยกับช่องทางชำระเบี้ยโดยตรงของบริษัทประกันชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ( 11 ก.พ.) นางสวรรค์ วังสะพันธ์ อายุ 63 ปี อดีตข้าราชการครู ได้เข้าแจ้งความพร้อมร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หลังถูกอดีตตัวแทนบริษัทประกันชีวิตชื่อดังรายหนึ่ง เชิดเงินค่าเบี้ยประกันที่ชำระต่อเนื่องนานกว่า 2 ปี ส่งผลให้กรมธรรม์ขาดอายุ และสูญเสียสิทธิ์ความคุ้มครองชีวิตวงเงิน 500,000 บาท สร้างความเสียหายทางการเงินอย่างหนัก
นางสวรรค์ วังสะพันธ์ ผู้เสียหาย เปิดเผยว่าเมื่อปี 2565 ได้ทำประกันชีวิตสำหรับผู้เกษียณอายุผ่านตัวแทนรายดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขชำระเบี้ยปีละ 26,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี เพื่อรับความคุ้มครองชีวิตมูลค่า 500,000 บาท ในปีแรกตัวแทนได้นำเงินส่งบริษัทตามปกติ เมื่อถึงปีที่ 2 และปีที่ 3 (2566-2567) ตนได้โอนเงินค่าเบี้ยประกันเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนตามความไว้ใจ แต่ภายหลังกลับพบว่าเงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำส่งบริษัทประกันแต่อย่างใด
กระทั่งเข้าสู่ปีที่ 4 เมื่อพยายามติดต่อเพื่อชำระเบี้ยต่อ กลับไม่สามารถติดต่อได้ จึงตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทด้วยตนเอง และพบว่ากรมธรรม์ได้ขาดอายุมานานกว่า 2 ปีแล้ว เนื่องจากไม่มีการชำระเบี้ยตามระบบ จากการตรวจสอบเพิ่มเติม บริษัทแจ้งว่าตัวแทนรายนี้พ้นสภาพการเป็นตัวแทนไปตั้งแต่ปี 2567
เบื้องต้นนางสวรรค์ ได้ปรึกษาทนายความ และเข้าร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเจ้าหน้าที่แนะนำให้เข้าแจ้งความดำเนินคดี พร้อมนำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้หลักฐานสำคัญคือรายการเดินบัญชี (Statement) ที่แสดงการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนอย่างชัดเจน
อดีตครูเกษียณยังฝากเตือนประชาชนว่า อย่าไว้วางใจตัวแทนประกันมากเกินไป แม้จะเป็นคนรู้จักหรือสนิทกันก็ตาม หากจะชำระเบี้ยประกัน ควรชำระตรงกับบริษัท หรือผ่านช่องทางที่เป็นทางการของบริษัทเท่านั้น ไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันความเสียหายซ้ำรอย