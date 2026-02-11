ชายชาวอ่างทอง ป่วยทางจิต เผาบ้านวอด เผย เผาเอง แต่มีเหตุผลขอไว้บอกทีหลัง

อ่างทอง - ลูกชายวัย 26ปี ป่วยจิต เผาบ้านวอด แม่วิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจกลัว หลังเพลิงไหม้ลุกลาม ส่วนลูกชายเดินออกมาที่หลังด้วยสภาพเย็นชา แม่วิ่งเข้าไปกอดด้วยความห่วงใย ด้านลูกชายเผย เผาเอง แต่มีเหตุผลขอไว้บอกทีหลัง
วันนี้ (11 ก.พ. ) ร.อ.อ.ไพศาล มูลกุล รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุจาก191ว่าเกิเหตุไฟไหม้บ้านเลขที่ 11 ถนนเทศบาล 10 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จึงประสานรถน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองอ่างทอง และรีบไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง และเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ้
ในที่เกิดเหตุ เป็นบ้าน2ชั้น ด้านบนเป็นไม้ด่านล่างเป็นปูน พบ นาง เอ นามสมติ อายุ 63ปี เจ้าของบ้าน (นาง กุลภัสสรณ์ บุญเกิด อายุ 63ปี) นั่งร้องไห้ด้วยความตื่นกลัวที่ไฟกำลังลุกลามไหม้บ้านชั้นบนที่เป็นพื้นไม้อย่างรวดเร็ว ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในสภาพที่ตื่นตกใจหวาดกลัว
จาการสอบถามเบื้องต้น นางเอ บอกว่า เหตุไฟไหม้เกิดจาก นาย บีลูกชาย วัย 26ปี นามสมมุติ (นายปรกณ์พัฒน์ อัครภัทรพานิชย์ 26 ปี )ซึ่งป่วยทางจิต เป็นคนเผา ขณะนี้ยังอยู่ด้านภายในบ้าน ยังไม่ได้ออกมา ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟอยู่สักประมาณ 10 นาที นายปี นามสมมุติ ก็เดินออกมาจากบ้านที่ไฟกำลังลุกไหม้ด้วยความเย็นชา
ส่วนแม่ด้วยความเป็นห่วงก็รีบวิ่งเข้าไปสวมกอดดูลูกชายด้วยความเป็นห่วง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองอ่างทอง ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอยู่นานประมาณ 1 ชั่วโมง เพลิงจึงสวบลง ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเผยว่า ตอนแรกที่เข้าไปด้านภายในบ้านไม่พบ นายบี จึงเดินดูพบว่าอยู่ด้านหลังบ้านข้างบนและได้เดินออกมา
จากการสอบถาม นาย บี วัย26ปี นามสมมุติ บอกว่าตนเองเป็นคนจุดไฟเผาบ้านเอง แต่มีเหตุผลขอไว้บอกทีหลัง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงควบคุมตัวขึ้นรถกูชีพป่อเต็กตึ้งเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง อย่างเร่งด่วนทั้งแม่และลูก เพื่อทำการตรวจรักษา ก่อนนำตัวนาย บี วัย26ปี ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป