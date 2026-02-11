โชคดี! เจ้าลิ่นชวาตัวน้อยพลัดหลงเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยแจ้ง จนท. ก่อนถูกสุนัขรุม ปล่อยคืนป่าอช.เฉลิมรัตนโกสินทร์

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เข้าช่วยเหลือลิ่นชวาตัวน้อย หลังพลัดหลงเข้าพื้นที่ชุมชนใกล้เขตอุทยาน โชคดีชาวบ้านพบเห็นก่อนถูกสุนัขทำร้าย ประสานเจ้าหน้าที่เข้ารับตัว ตรวจสุขภาพปลอดภัย ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่เหมาะสม
วันนี้ (11 ก.พ.) เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เผยแพร่เรื่องราวการช่วยเหลือลิ่นชวาตัวหนึ่ง หลังเดินพลัดหลงเข้าไปในหมู่บ้านเขาเหล็ก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้แนวเขตอุทยานฯ โดยมีชาวบ้านพบเห็นขณะสุนัขในพื้นที่กำลังเห่าและพยายามเข้ารุมทำร้าย จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ฉส.1 (เขาเหล็ก) เข้าช่วยเหลือทันที
ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้ารับตัวลิ่นชวาดังกล่าว ได้ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่าไม่ปรากฏบาดแผลหรือได้รับอันตรายจากสุนัขแต่อย่างใด พร้อมชั่งน้ำหนักพบว่ามีน้ำหนักประมาณ 7 กิโลกรัม ก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีความเหมาะสมทั้งด้านแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ อีกทั้งเป็นพื้นที่ที่เคยมีการปล่อยลิ่นคืนสู่ธรรมชาติมาก่อน
สำหรับ “ลิ่นชวา” หรือ “ลิ่นพันธุ์มลายู” (Manis javanica) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 157 มีลักษณะเด่นคือส่วนหัวเรียวยาว ปากเล็ก ไม่มีฟัน ใช้ลิ้นยาวและน้ำลายเหนียวสำหรับจับแมลงจำพวกมด ปลวก หรือหนอนขนาดเล็กเป็นอาหาร
ลำตัวของลิ่นถูกปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งลักษณะคล้ายเกราะ ทำหน้าที่ป้องกันตัว เมื่อถูกรุกรานจะขดตัวเป็นวงกลม โดยส่วนท้องซึ่งไม่มีเกล็ดจะเป็นจุดอ่อนที่อาจถูกโจมตีได้ นอกจากนี้ลิ่นยังมีเล็บยาวแหลมใช้ขุดดินหาอาหาร ขุดโพรงอยู่อาศัย และสามารถปีนต้นไม้ได้ โดยเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืน
ทั้งนี้ ลิ่นจะออกลูกเป็นตัว ครั้งละประมาณ 1-2 ตัว ใช้ระยะตั้งท้องราว 130 วัน ลูกลิ่นแรกเกิดจะมีเกล็ดติดตัวตั้งแต่เกิด และมักเกาะบริเวณโคนหางแม่ โดยเกล็ดจะค่อย ๆ แข็งแรงขึ้นตามวัย