อ้างพิรุธเยอะ!สองผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย พรรคส้ม ยื่นร้องขอนับคะแนนใหม่

เชียงราย - ร้องกันเป็นลูกระนาด..สองผูสมัคร ส.ส.เชียงราย พรรคส้มปชน.ยื่น กตต.อีก ขอนับคะแนนเลือกตั้งเขต 3 และเขต 6 ใหม่ บอกพิรุธสารพัด ทั้งบัตรเสียเยอะกว่าครั้งก่อน-นับคะแนนไกล ชาวบ้านมองไม่เห็น ฯลฯ
วันนี้ (11 ก.พ.)ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.เชียงราย จากพรรคประชาชนคือนายฐากูร ยะแสง อดีต ส.ส.จากเขตเลือกตั้งที่ 3 และนางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม อดีต ส.ส.จากเขตเลือกตั้งที่ 6 เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ กกต.ประจำ จ.เชียงราย ซึ่งนายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ได้เข้ารับเรื่องเอาไว้
กรณีของนายฐากูรได้เรียกร้องให้มีการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 3 ใหม่ทั้งหมด อ้างว่ามีบัตรเสียในเขตนี้มากถึง 7,793 ใบซึ่งมีข้อสังเกตว่ามีมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา ส่วนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็น้อยลง ขณะที่รายงานผลการนับคะแนนจากเว็บไซต์ กกต.ในช่วงนับคะแนนพบว่าหลังนับได้ 95% กลับมีผลคะแนนช่วงหลังที่ลดลงกว่าช่วงแรก จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อไม่ตรงกัน บางหน่วยเลือกตั้งมีการนับคะแนนด้วยการขีดเส้นตรง 5 ขีดและขีดทะแยงอีก 1 กลายเป็น 6 ขีด ทั้งๆ ที่ตามปกติจะใช้การขีดเส้นตรง 4 ขีดและขีดทะแยงอีก 1 ขีดเพื่อให้นับได้ 5 คะแนน เป็นต้น
ส่วนนางจุฬาลักษณ์ แจ้งกับ กกต.ว่าพบพิรุธในการนับคะแนนบางหน่วยเลือกตั้งจึงขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าตนไม่เคารพในการลงคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนแต่อยากให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสในทุกหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งมีประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่ด้วย
รายละเอียดในการเรียกร้องคือผลคะแนนที่ปรากฎออกมามีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ระบบเขตน้อยกว่าระบบบัญชีรายชื่อ 2 คน ทั้งๆ ที่ปกติจำนวนจะต้องตรงกัน นอกจากนี้เมื่อมีการนับคะแนนและแสดงบัตรก็อยู่ห่างจากชาวบ้านมากเกินไปจนมองเห็นได้ยากทั้งๆ ที่ตามกฎหมายให้ทำโดยเปิดเผย ซึ่งคำว่าโดยเปิดเผยจะต้องให้ชาวบ้านมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นหมายเลขใด
นางจุฬาลักษณ์ กล่าวว่านอกจากนี้มีกรณีผู้มีสิทธิลงประชามติเมื่อรวมบัตรดีและบัตรเสียจะเกินกว่าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง 126 ราย โดยผู้ไปใช้สิทธิมีจำนวน 79,917 คะแนน แต่เมื่อนำทั้งบัตรดีและบัตรเสียมารวมกันกลับมากกว่าจำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสียอีก
ด้านนายชูชาติ กล่าวว่าหลังได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วจะได้ยืนต่อไปให้กับทาง กกต.ได้พิจารณาโดยยังไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาได้ กระนั้นในส่วนของผลคะแนนที่แสดงในเว็บไซต์ถือเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งอาจเกิดจากเพราะระบบโหลดไม่ทัน แต่ภาพรวมในพื้นที่ จ.เชียงราย ยังไม่พบว่ามีการโกงการเลือกตั้งแต่อย่างใด ส่วนกรณีพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งทาง กกต.ได้รับเรื่องเพื่อสืบสวนสอบสวนต่อไป.