มาแล้วอดีต ส.ส.จันท์ยื่นหนังสือ กกต.ขอนับใหม่เขต 3 ด้วยส่วนกลุ่มผู้ชุมนุมบางตา

จันทบุรี –มาแล้วอดีต ส.ส.ก้าวไกล จันทบุรี ยื่นหนังสือ กกต.ขอนับใหม่คะแนนเลือกตั้งเขต 3 ด้านกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจันทบุรี ชุมนุมต่อหน้าสำนักงาน กกต.บางตา
วันนี้ (11ก.พ.) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจันทบุรี ประมาณ 20คน ได้เดินทางมามารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสำนักงาน กกต.จันทบุรี อีกครั้งเพื่อกดดันให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทยอยเข้าพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
นายนิติกร พันธุ์มุกดา แกนนำผู้ชุมนุมยืนยันว่าต้องการให้ กกต.แสดงความโปร่งใสและชี้แจงข้อสงสัยของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นคะแนนที่ปรากฏซึ่งหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ พร้อมย้ำว่าการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้คะแนนเพิ่มหรือลดของฝ่ายใด แต่ต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าคะแนนในหีบบัตรตรงกับคะแนนที่ประกาศหรือไม่
ทั้งนี้ หากพบความผิดพลาดแม้เพียงคะแนนเดียวก็ควรที่จะมีผู้รับผิดชอบ โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแพ้หรือชนะทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของความบริสุทธิ์โปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง
และเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.ที่ผ่านมา น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงาน กกต.จังหวัดจันทบุรี เพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 3 เช่นกัน
ด้าน นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการ กกต.จันทบุรี ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่า ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ทุกหมายเลขยินยอมให้นับคะแนนใหม่ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้ทันที ว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจากการนับคะแนนใหม่ ต้องรอคำสั่งหรือมติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางทั้ง 7 คนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ พร้อมแต่งตั้งคณะดำเนินการอย่างเป็นทางการ
อีกทั้งการดำเนินการใด ๆ จะต้องแจ้งให้ผู้สมัครในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ เนื่องจากแต่ละรายเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผลคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์ได้ตามกฎหมาย พร้อมย้ำว่าข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้มีความคลาดเคลื่อน
นอกจากนั้น ผู้อำนวยการ กกต.จันทบุรี ยังได้นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งภายในบริเวณโกดังด้านหลังสำนักงานฯ หลังกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งภายในห้องเก็บหีบบัตรจำนวน 8 ตัว เพื่อร่วมตรวจสอบความโปร่งใส
พร้อมยืนยันว่า เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และยินดีให้ความร่วมมือกับประชาชนอย่างเต็มที่ ส่วนข้อสงสัยและข้อกังวลต่าง ๆ อาทิ กรณีสายเคเบิลไทร์ที่ใช้รัดหีบบัตร การแก้ไขข้อความในเอกสาร รวมถึงรายละเอียดในเอกสารแบบ ส.ส.5/18 เป็นต้น
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ย้ำว่าจะติดตามข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนที่ได้ส่งต่อไปยัง กกต.ส่วนกลางอย่างใกล้ชิด และการพิจารณาว่าจะมีการนับคะแนนใหม่หรือไม่นั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง