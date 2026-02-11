ผอ.กกต.ตามเช็กบิลแจ้งความว่าที่ ส.ส.ลำปางเขต 1-นักวิชาการโพสต์กล่าวหาโกงเลือกตั้งว่อนโซเชียลฯ

ลำปาง - ผอ.กกต.ลำปางนำทีมนิติกรขึ้นโรงพัก ตามเช็กบิลทั้งว่าที่ ส.ส.ลำปางเขต 1 พรรคส้ม-นักวิชาการอิสระ เข้าแจ้งความหมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
วันนี้ (11 ก.พ. 69) นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมนิติกรได้เข้าพบ พ.ต.ต.ไกรสิงห์ วังนัยกรู สว.(สอบสวน) สภ.ห้างฉัตร เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษว่าที่ ส.ส.ลำปาง เขต 1 พรรคส้ม ปชน.นางทิพา ประวีณาเสถียร และนายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ ในข้อหาหมิ่นประมาท และผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
นายทองเนตรได้เปิดเผยว่า เข้าแจ้งความร้องทุกข์ในวันนี้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง หลังจากก่อนหน้านี้นายศิโรตม์ได้เผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลฯ ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งด้วยข้อความอันเป็นเท็จทำให้ กกต.ลำปางไม่ได้รับความเข้าใจจากประชาชน-ถูกเกลียดชังใน 2 กรณี คือ
1. กล่าวหาว่า กกต.ลำปางโกงการเลือกตั้ง กรณีไม่มีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.4/14 ที่หน่วยเลือกตั้งเขต 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งตนเองได้ชี้แจงไปแล้ว
2. กรณีที่สำหนักงาน กกต.ลำปางได้จัดให้มีเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประชามติเกี่ยวกับ รธน. ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวทาง กกต.ได้ลงประกาศเป็นการทั่วไป เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและซักถามได้ โดยไม่ได้ระบุการเชิญเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด
แต่ในวันดังกล่าว มีผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคเพื่อไทย 1 คนที่เข้าร่วม และได้มีการโหวตเพื่อให้ขึ้นไปชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ทำให้ว่าที่ ส.ส.เขต 1 นางทิพา ลงข้อความเท็จว่า กกต.เชิญเพียงผู้สมัคร ส.ส.เพื่อไทย แต่ไม่ได้เชิญตนเอง
ซึ่งตนเองก็ชี้แจงไปแล้วว่าการจัดกิจกรรมครั้งนั้น ทางสำนักงานฯ ให้ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ซึ่งก็มีเพียงผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 1 คนที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม และในที่จัดกิจกรรมก็ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และไม่แสดงความคิดเห็น ซึ่งกลุ่มเห็นชอบก็ได้เลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยขึ้นเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็น
“โพสต์ดังกล่าวทำให้สำนักงาน กกต.เสื่อมเสีย หลังจากนั้นนายศิโรตม์ได้นำข้อความของนางทิพาไปรีโพสต์ พร้อมเขียนข้อความเพิ่มเติมว่า “กกต.จังหวัดลำปางโกงการเลือกตั้ง” ในกรณีเดียวกันกับที่ไม่ได้ติดบัญชีรายชื่อ ส.ส.4/14 นายศิโรตม์ ได้กล่าวหาว่า กกต.ลำปางใกล้ชิดกับบ้านใหญ่ ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ทั้งสำนักงาน กกต.และตัวเองด้วย อีกทั้งนางทิพายังได้กล่าวหาว่าการจัดเวทีรับฟังและแสดงความคิดเห็นประชามติเป็นการเอื้อให้กับทางพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวด้วย”