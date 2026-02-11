(คลิป)อุดรฯอีกแล้ว! เขตเลือกตั้งที่ 4ชาวบ้านแฉหัวคะแนนล่ารายชื่อ ชี้นำเลือกพรรคชื่อดัง

อุดรธานี-เจออีกคลิปหัวคะแนนรวมรวมรายชื่อชาวบ้านและชี้นำให้เลือกผู้สมัคร สส.พรรคใหญ่พรรคหนึ่ง เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.อุดรธานี จี้ กกต.ตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับผลการเลือกตั้งในเขตนี้ ผู้สมัครจากเพื่อไทยทำคะแนนได้สูงสุด
วันนี้ (11 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปวิดีโอจากชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ ตำบลบ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ซึ่งบันทึกภาพบุคคลเข้าพูดคุยกับประชาชนในลักษณะขอรายชื่อ พร้อมกล่าวอ้างเชิญชวนให้เลือกผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ภาพและเสียงในคลิปยังไม่ชัดเจนนัก และยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในคลิปมีความเชื่อมโยงกับบรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไปประจำปี 2569 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ตำบลบ้านม่วง
สำหรับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดอุดรธานี ผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ท่ามกลางเสียงตั้งคำถามของประชาชนบางส่วนเกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้ง
ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าวจะติดตามความคืบหน้าและนำเสนอข้อเท็จจริงให้ทราบต่อไป