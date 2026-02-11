อุทาหรณ์ง่วงแล้วขับ! 2 พม่า 1 ไทย ควบเก๋งทางไกลมุ่งหน้าด่านฯแม่สอด อีก 5 กม.จะถึง คนขับหลับใน-ชนพ่วง 18 ล้อ ดับ 2 ศพ เจ็บ 1

ตาก - สองนักธุรกิจชาวเมียนมาพร้อมคนไทยรวม 3 คน ควบเก๋งทางไกลแบบไม่พัก มุ่งหน้าด่านพรมแดนถาวรแม่สอด เหลืออีก 5 กิโลเมตรจะถึง คาดคนขับหลับในรถพุ่งเสียบท้ายรถพ่วงดับคา 2 ศพสาหัส 1
วันนี้ ( 11 ก.พ. 69 ) พ.ต.อ.รัง ดาวดึงษ์ ผกก.สภ. แม่สอด จังหวัดตาก รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนเสียบท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย ที่บริเวณ หลัก กม.ที่ 5 ถนนสายแม่สอด-ตาก ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อ 06.30 น.เศษที่ผ่านมา จึงไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ชีพมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เขตแม่สอด
ที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางสายหลักมุ่งหน้าไปด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 1 บรืเวณริมถนนตรงข้ามกับโรงเรียนและศูนย์ราชการเทศบาลนครแม่สอด พบรถพบรถทุกพ่วง 18 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีแดง หมายเลขทะเบียน 70- 5822 ตาก ซึ่งบรรทุกสิ่งของมาเต็มคันรถจอดชิดริมถนน ภายในรถพบนาย เมธี หนูอิ่ม อายุ 50 ปีเป็นคนขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บรอให้การกับตำรวจ
ขณะเดียวกันที่บริเวณท้ายรถบรรทุกพ่วงคันเกิดเหตุพบซากรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน 2 กช-1266 กรุงเทพ ชนเสียบท้ายรถพ่วงรถสภาพรถด้านหน้ารถพังยับเยิน ภายในรถพบเอกสารแรงงานและกระเป๋าเดินทางตกกระจายเต็มรถ
และพบนาย มยู มิน อู อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมาคนขับรถนั่งเสียชีวิตคาพวงมาลัยรถยนต์ นางสาว คิน นิน เว อายุ 20 ปี นอนเสียชีวิตอยู่เบาะหลังรถในสภาพหน้าผากมีบาดแผลฉกรรจ์คอหักเสียชีวิตคาที่
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พบร่างนายสัตยา หินนาง อายุ 49 ปี นั่งติดคาซากหน้ารถยนต์อาการสาหัสและพยายามส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดสุดชีวิต
หน่วยกู้ชีพต้องรีบใช้เครื่องตัดถ่างค่อยๆงัดซากรถยนต์จนสามารถนำสองศพผู้เสียชีวิตและเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลแม่สอดอย่างเร่งด่วน
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสัตยา พร้อมทีมงานชาวเมียนมารวม 3 คนซึ่งคาดว่าเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการต่อเอกสารการทำงานของแรงงานต่างชาติได้เดินทางจากกรุงเทพฯเพื่อจะไปด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ติดชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีนายมยู มิน อู หนึ่งในผู้เสียชีวิตทำหน้าที่ขับรถ
จนมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นเส้นทางตรงและเหลือระยะทางเพียง 5 กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 1 คาดว่าคนขับรถซึ่งขับรถมาระยะทางยาวไกลแบบไม่พักเกิดอาการหลับในและรถมีความเร็วสูงพุ่งออกนอกเส้นทางชนเสียบท้ายรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่จอดริมถนนแบบไม่มีเบรกเสียงชนดังสนั่นถนนและส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 2 ศพและบาดเจ็บสาหัส 1 รายขณะนี้อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายแพทย์ต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พนักงานสอบสวน สภ.แม่สอด จังหวัดตาก อยู่ระหว่างเร่งสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดพร้อมเร่งประสานหาญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นชาวเมียนมาแล้ว