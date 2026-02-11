พรรคส้มป่วนภายใน! จี้ล้างกระดานผู้บริหารภาค-จว.เซ่นพ่ายเลือกตั้ง จวก "จงอางหวงไข่" คัดแต่คนของตัวเองลงสมัคร สส.

เชียงราย - คะแนนพรรคส้มมีแต่ถดถอย อดีตผู้สมัคร ส.ส.อนาคตใหม่-ก้าวไกลจี้รองเลขาฯ-ผู้ประสานภาค-จว.ลาออกยกชุดเซ่นแพ้เลือกตั้ง 69 ราบคาบ ชี้ชัดกระบวนการคัดสรรผู้สมัครมีปัญหา เหมือนจงอางหวงไข่-เอาแต่คนของตัวเอง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ จ.เชียงราย 7 ที่นั่ง และ จ.พะเยา 3 ที่นั่ง ซึ่งผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรมและพรรคภูมิใจไทย กวาดเก้าอี้ไปทั้งหมด ขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนพ่ายทุกเขต ทำให้นอกจากผู้สมัคร-มวลชนจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและนับคะแนนใหม่แล้ว ล่าสุดอดีตผู้สมัครก็มีการเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของพรรคได้ลาออกด้วย
นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย อดีตผู้สมัคร ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคก้าวไกล กล่าวว่าจะสังเกตเห็นว่าคะแนนในการเลือกตั้งจากพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคประชาชนลดน้อยลงไปมาก ส่วนตัวมองว่าการสรรหากรรมการบริหารพรรคค่อนข้างมีปัญหา
คณะกรรมการภูมิภาคที่มีรองเลขาธิการพรรคฯ และผู้ประสานงานพรรคฯ ไม่ตรงไปตรงมา ส่งผลทำให้แรงศรัทธาลดน้อยถอยลงไป โดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.พะเยา เป็นทั้งรองเลขาธิการพรรคฯ และกรรมการสรรหา จึงคิดว่าเป็นคนเลือกตัวเองลงสมัครเองทำให้ไม่ตรงไปตรงมา ขณะที่ จ.พะเยา รู้กันว่าต้องแข่งขันกับบ้านใหญ่หากขยายเครือข่ายให้มากที่สุดก็ชนะได้
นายชัยประสิทธิ์ กล่าวอีกว่าคะแนนการเลือกตั้งที่ จ.พะเยา อันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ห่างกันกว่า 49,000 คะแนน ตนจึงขอสื่อสารไปถึงผู้บริหารพรรคอย่างตรงไปตรงมาว่าให้รองเลขาธิการพรรคภาคเหนือแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก และคณะกรรมการประจำจังหวัดชั่วคราว ต้องลาออกตามไปด้วย ส่วนผู้ประสานงานภาคที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ก็ขอให้ลาออกเพื่อมาเริ่มต้นกันใหม่ด้วย
"ฝากผู้บริหารพรรคว่าผู้ประสานงานภาคและรองเลขาธิการพรรคประจำภาคเหนือตอนบนขอให้เปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนเพราะต้องการสร้างการเมืองใหม่ เพราะเขาอยู่กับการเมืองที่ จ.พะเยา มาหลายปี เหมือนกับว่างูจงอางหวงไข่ การจะสร้างอุดมการณ์ร่วมกันต้องใช้คนที่ร่วมอุดมการณ์จริงๆ ผมเคยทำงานกับเขามา สร้างพรรคยังไงพรรคถึงน้อยลง" นายชัยประสิทธิ์ กล่าว
ดร.รัตน์ธนวัตร พุทธจันทร์ (ดร.โจ) อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล จ.เชียงราย กล่าวว่าดูกระบวนการคัดสรรผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ด้วยวิธีคิดต่างๆ ที่มาจากผู้ประสานงานภาคและเลขาธิการต่างๆ ที่ได้คัดสรรในปี 2569
“ผมเคยทำหนังสือร้องเรียนไปทางพรรคแล้วแต่เรื่องก็เงียบไป เคยเข้าไปพบคณะกรรมการคัดสรรในวันสัมภาษณ์ผู้จะสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งผมไม่ได้สมัครและไม่ได้เข้าให้สัมภาษณ์แต่ได้อธิบายให้มีแจ้งไปทางพรรคเพื่อให้ช่วยดูด้วยไม่ใช่จะหยิบเอาใครลงสมัครก็ได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน”
ดร.รัตน์ธนวัตร กล่าวอีกว่าด้วยกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวทำให้มีผู้สมัครหน้าใหม่เกิดขึ้นเกินครึ่งหนึ่งโดยมาจากทีมจังหวัดที่ลาออกแล้วมาลงสมัคร ประกอบกับระยะเวลาสั้นทำให้ผู้สมัครไม่สามารถสร้างแกนนำธรรมชาติในพื้นที่ได้
ส่วนพรรคกล้าธรรมที่ได้ ส.ส.เชียงราย 4 เขตเลือกตั้งกลับเป็นอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อยู่ในพื้นที่มานาน จึงทำให้คะแนนของพรรคประชาชนลดลงหมดเลย สมัยตนสมัครเลือกตั้งปี 2562 ตนได้คะแนน 24,839 คะแนนได้อันดับ 2 และปี 2566 ตนลงสมัครเขต 2 ตนได้ 33,085 คะแนน ซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะมีระยะเวลาทำงาน แต่ปรากฎว่าปี 2566 คะแนนผู้สมีครเขต 2 คนปัจจุบันหายไปเกือบ 10,000 คะแนน ตนจึงคิดว่านี่คือสาเหตุที่พรรคประชาชนไมมีผู้แทนในทุกเขต
"อยากจะฝากทางพรรคว่าวันนี้ จ.เชียงราย เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่มีผู้สมัครหรือผู้แทนใดๆ เลยใน 7 เขต ผมอยากให้เกิดความรับผิดชอบเหมือนกับเลขาธิการพรรคฯ ที่ลาออก อยากให้ผู้ประสานงานภาคได้มีความรับผิดชอบในการลาออกด้วยเหมือนกัน เพราะกระบวนการเกิดจากผู้ประสานงานภาค กลยุทธิ์ การคัดสรร ระยะเวลาอะไรต่างๆ" ดร.รัตน์ธนวัตร กล่าวและว่าวิธีการหาเสียงเปรียบเทียบในอดีตแต่ละเขตจะมีรถโมบายล์และผู้ช่วยหาเสียงแต่ปัจจุบันกลับเห็นแค่คันเดียวและกลุ่มเดียวในแต่ละเขต