“ลิเกเตี้ยหัวโต” สู้ชีวิต! ฝ่าวิกฤตงานหด หันมาเปิดแผงต้มยำปลาทูสดรสแซ่บ

กำแพงเพชร - ไม่ใช่ลิเกหลงโรง แต่เป็นลิเกเตี้ยหัวโต ลิเกดังพรานกระต่าย สู้ชีวิต..ฝ่าวิกฤตงานจ้างลด งัดสมบัติก้นหีบทั้งชุด-เสน่ห์ทำนองเสียงร้องลิเก-ทำขวัญ ที่ติดตัว ตระเวนเปิดแผงขายต้มยำปลาทูสดรสแซ่บตามตลาดนัดทั้งกำแพงเพชร-พิจิตร แบบ “ชิมก่อนซื้อ ไม่สด ไม่แซ่บ ไม่ขาย”
ทุกวันคนเดินตลาดนัด-มหกรรมสินค้า กำแพงเพชร-พิจิตร โดยเฉพาะ “ตลาดเจ๊เจี๊ยบ พรานกระต่าย กำแพงเพชร” มักจะได้ยินเสียงร้องลิเกดังกลางตลาดดึงดูดความสนใจ ทั้งที่ไม่มีการเปิดวิกหรือโรงลิเกใดๆ ซึ่งเมื่อเดินไปตามเสียงร้องเจื้อยแจ้วก็จะพบว่าเสียงร้องลิเกที่ได้ยินมาจาก “แผงพ่อค้าต้มยำปลาทูสด” ของลิเกดังของพรานกระต่าย
นายกิตติพิชญ์ ไพละออ หรือที่รู้จักในนามเจ้าของคณะลิเก “ตลกไอเดีย เตี้ยหัวโต” วัย 40 ปี ชาวอำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ผู้คลุกคลีอยู่ในวงการลิเกและหมอทำขวัญมากว่า 20 ปี บอกว่า หลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจที่ทำให้งานจ้างลดน้อยลง แต่ต้องสู้ หันใช้เสน่ห์จากอาชีพเดิมมาสร้างจุดขายใหม่ในคราบพ่อค้า
โดยตระเวนเปิดแผงขาย “ต้มยำปลาทูสด” ตามตลาดนัดและมหกรรมสินค้าทั้งในกำแพงเพชรและพิจิตร ภายใต้สโลแกนสุดมั่นใจ “ต้มสด หม้อต่อหม้อ ชิมก่อนซื้อ ไม่สด ไม่แซ่บ ไม่ขาย” เพื่อหารายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
ทีเด็ดของร้านอยู่ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ โดยเลือกใช้ปลาทูสดที่ส่งตรงมาจากภาคใต้ จำหน่ายในราคาเพียงตัวละ 20 บาท และหากซื้อ 3 ตัวขึ้นไปบริการต้มยำให้ฟรีทันที เอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจคือลีลาการขายที่เจ้าตัวจะแต่งลิเก-ร้องลิเกสร้างความบันเทิงไปด้วยระหว่างปรุงอาหาร ทำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะที่ “ตลาดเจ๊เจี๊ยบ พรานกระต่าย” ซึ่งเป็นตลาดประจำในวันอังคารและวันเสาร์ ตั้งแต่ช่วงเย็นถึงตอนค่ำหรือจนกว่าของจะหมด ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าแม้จะยึดอาชีพขายต้มยำเป็นหลักในตอนนี้ แต่ก็ยังคงรับงานแสดงลิเกและทำขวัญนาคอยู่เช่นเดิม
นายกิตติพิชญ์ ตลกไอเดีย เตี้ยหัวโต ยังได้กล่าวขอบคุณ “เจ๊เจี๊ยบ” เจ้าของตลาดนัดที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้มีแหล่งสร้างรายได้ พร้อมชื่นชมในความใจดีและอารมณ์ขันที่มักจะมาพูดคุยหยอกล้อช่วยคลายเครียดให้เหล่าพ่อค้าแม่ค้าเสมอ พร้อมย้ำว่าใครที่อยากลิ้มลองต้มยำปลาทูสดฝีมือลิเกดัง หรือต้องการติดต่องานแสดง สามารถไปพบกันได้ที่ตลาดนัดในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย รับรองว่าได้ทั้งความอร่อยและรอยยิ้มกลับบ้านอย่างแน่นอน