ส่ง กกต.กลางชี้ขาดแล้ว ผู้สมัครฯ ค่ายส้มร้องนับคะแนนใหม่ เขต 13 โคราช อ้างบัตรเกินมา 314 ใบ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – คืบหน้า ผู้สมัคร ส.ส. ปชน. ร้องนับคะแนนใหม่ เขต 13 โคราช ล่าสุด กกต.โคราช ส่งเรื่องให้ กกต.กลางพิจารณาชี้ขาดแล้ว ย้ำสามารถร้องได้ตามสิทธิ และ กกต.กลาง เป็นผู้มีอำนาจในผู้พิจารณา
วันนี้ ( 10 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีที่ นางสาวนาลันทา บุญชิต ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต พรรคประชาชน เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าไปเขียนคำร้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาให้ตรวจสอบการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 13 อำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่อง 4 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโป่งตาลอง ตำบลคลองม่วง ตำบลวังไทรและตำบลวังกระทะ หลังจากที่พบความผิดปกติหลายจุดทั้งการรวมคะแนนที่มีความผิดพลาดไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ
อีกทั้งจำนวนบัตรเสียที่มีมากถึง 6,426 ใบ โดยในเขตเลือกตั้งที่ 13 นั้นมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมด 130,106 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 77,721 คน บัตรดี 65,982 ใบ บัตรเสีย 6,426 ใบ และบัตรไม่เลือกผู้สมัครใด 4,999 ใบ ซึ่งถ้ารวมกันแล้วควรจะมีตัวเลขทั้งหมดอยู่ที่ 77,407 ใบ แต่ในบอร์ดที่ติดผลการรวมคะแนนกลับรวมได้ 77,721 ใบ ซึ่งเกินมา 314 ใบ จึงทำให้เป็นที่ผิดสังเกตว่าบัตรที่เกินมา 314 ใบ นั้นมาได้อย่างไร
ล่าสุดวันนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นาวสาวปิยนาฎ กลางพนม ผอ.กกต.จังหวัดนครราชสีมา ทราบว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้ว และได้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่ผู้สมัครฯ นำมาส่งไปยัง กกต.กลาง แล้วเพื่อให้พิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรเพราะ กกต.ประจำจังหวัดนั้นไม่มีอำนาจในการพิจารณานับคะแนนใหม่
อย่างไรก็ตามตามกฎหมายการเลือกตั้งนั้นหากผู้สังเกตการณ์นั้นพบเห็นความผิดปกติระหว่างนับคะแนนสามารถทักท้วงได้ทันที แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามายื่นคำร้องขอให้มีการนับคะแนนใหม่นั้นสามารถทำได้ตามสิทธิแต่ต้องขึ้นอยู่กับคณะ กกต.กลาง เป็นผู้พิจารณา