"อนุทิน" ขอบคุณชาวปราจีนฯเลือก ‘ภูมิใจไทย’ ยกจังหวัด สัญญาคนละครึ่งพลัสเฟส2มาแน่

ปราจีนบุรี- "อนุทิน" ลงพื้นที่ขอบคุณชาวปราจีนบุรี เลือก ‘ภูมิใจไทย’ ยกจังหวัด สัญญาหากได้กลับมาบริหารประเทศโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส2 ทำแน่
วันนี้ (10 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้เดินทางไปหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อชาวปราจีนบุรีพร้อมแสดงความขอบคุณที่เลือกพรรคภูมิใจไทยยกทั้งจังหวัด
โดย นายอนุทิน ได้โบกมือทักทายกลุ่มนักเรียนที่มารอรับหลังได้ยินเสียงตะโกนบอก เป็น FC นายกฯ ก่อนจะเดินไปถ่ายภาพร่วมกัน และแจกลายเซ็นให้นักเรียนชายคือ ด.ช.รัฐศาสตร์ แม่นปืน ที่หยิบกระดาษจากสมุดนักเรียนมาขอลายเซ็น
จากนั้นได้พบปะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมกล่าว ขอบคุณที่มาต้อนรับ และบอกว่าตนเองตั้งใจมาขอบคุณชาวปราจีนบุรี และถือโอกาสเข้าพบปะกลุ่ม อบจ., อสม., และผู้นำท้องถิ่น
และยังกล่าวถึง โครงการคนละครึ่งพลัส เฟส2 ตั้งใจจะอนุมัติให้ทันก่อนเทศกาลตรุษจีน แต่มีการยุบสภาฯก่อน อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่า
หากได้กลับมาบริหารประเทศ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชื่อ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ คนละครึ่งพลัสเฟส 2 จะกลับมาแน่นอน
ส่วนสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชาด้าน จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดน รัฐบาลจะเร่งสะสางปัญหาต่างๆ เช่นเดียวกับเรื่องเปิด-ปิดด่านฯ ไม่ต้องถามแล้วและยืนยันว่าจะไม่เปิดอย่างแน่นอน
" เมื่อชั่งน้ำหนักดูแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่า อย่างน้อยในระยะสั้นและในระยะกลาง โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรซึ่งหลังห้ามนำข้ามมาจากฝั่งเขมร ทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทยมีราคาสูงขึ้น ส่วนจะเปิดด่านเมื่อไหร่นั้นต้องมั่นใจว่า กัมพูชา สิ้นความเป็นปรปักษ์กับประเทศไทย"
จากนั้น นายอนุทิน ได้ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนรอบตลาดปราจีนบุรี ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนออกมารอต้อนรับ พร้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก