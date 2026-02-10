xs
xsm
sm
md
lg

ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นครปฐม - ชาวบ้านหมู่ 2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ระงับการก่อสร้างโรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโรงงานขึ้นรูปพลาสติก หวั่นกระทบสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำสาธารณะ หลังพบตั้งอยู่ในพื้นที่ผังเมืองสีเขียวและไม่มีการทำประชาคม

วันนี้( 10 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครปฐมว่า ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน ได้รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอให้ระงับการก่อสร้างโรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ยางมะตอย) และโรงงานขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่

ชาวบ้านระบุว่า ไม่เคยได้รับข้อมูลหรือการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการมาก่อน และไม่เคยมีการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ทั้งที่พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตผังเมืองประเภทพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณคลองตาเล้ง พบชาวบ้านกว่า 300 คน รวมตัวติดตามสถานการณ์ โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมอุตสาหกรรมจังหวัด นายอำเภอกำแพงแสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังข้อร้องเรียน

จากการตรวจสอบพบพื้นที่ก่อสร้างกว่า 20 ไร่ อยู่ระหว่างการถมดินและเตรียมลงเสา ล้อมรอบด้วยบ่อกุ้ง ถนนสาธารณะ และบ้านเรือนประชาชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงกุ้ง เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและมลภาวะในระยะยาว

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ระบุว่า จะสั่งระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราว พร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ความถูกต้องตามผังเมือง และกระบวนการอนุญาตทั้งหมด โดยจะสรุปผลและแจ้งให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน










ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว
ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว
ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว
ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว
ชาวกำแพงแสนกว่า 300 คน รวมตัวยื่นผู้ว่าฯ นครปฐม ขอระงับสร้างโรงงานยางมะตอย–พลาสติก อ้างพื้นที่สีเขียว
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น