เอาบ้าง! ผู้สมัคร ส.ส. ภูมิใจไทย เขต 6 ศรีสะเกษ หอบหลักฐานยื่นร้อง “กกต.” ขอนับคะแนนใหม่

ศรีสะเกษ- เอาบ้าง! ผู้สมัคร ส.ส. พรรคภูมิใจไทย เขต 6 ศรีสะเกษ ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐาน ขอ กกต.นับคะแนนใหม่ หลังแพ้ชนะเฉือนกันเพียง 200 คะแนน พบข้อผิดพลาดหลายอย่างและจำนวนบัตรเขียว-บัตรชมพูไม่ตรงกัน ขณะกกต.ศรีสะเกษ ชี้ข่าวลือนับคะแนนใหม่เขต 6–7 ไม่เป็นความจริง ย้ำยังไม่มีเขตใดนับคะแนนใหม่ และ เป็นอำนาจ กกต.กลาง
วันนี้ ( 10 ก.พ.69) จากกรณีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่ง ใช้ชื่อว่า “โหวตเตอร์เพื่อไทย คม สกลนคร” โพสต์ข้อความระบุว่า “ยินดีด้วยศรีสะเกษ เขต 6 และเขต 7 นับใหม่แล้ว เป็นของพรรคเพื่อไทยชนะ ไม่ใช่ของภูมิใจไทย” ซึ่งมีการแชร์ต่อเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ สร้างความสับสนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์ มานะวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคภูมิใจไทย เดินทางมายื่นหนังสือพร้อมหลักฐาน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณานับคะแนนใหม่ โดยมี นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับเรื่อง
นายคชศักดิ์ เปิดเผยว่า วันนี้เดินทางมายื่นหนังสือและหลักฐาน เพื่อขอให้ กกต.มีคำสั่งให้นับคะแนนการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 6 เนื่องจากพบข้อผิดพลาดหลายประการ ตั้งแต่ช่วงที่ตนไปสังเกตการณ์ ณ จุดรวมคะแนนที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะนับคะแนนแล้วเสร็จ จนกระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีการติดป้ายประกาศคะแนน ภายหลังการติดป้ายประกาศ พบข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง โดยเฉพาะบัตรสีชมพูและบัตรสีเขียว ซึ่งมีจำนวนไม่ตรงกัน จึงเห็นว่าควรมีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมดในเขตเลือกตั้งที่ 6 เพื่อความชัดเจน
นอกจากนี้ นายคชศักดิ์ ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ กกต.เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งระบุว่า มีผู้มีสิทธิประมาณ 70,000 คน จากการนับแล้วร้อยละ 95 ขณะที่ป้ายประกาศรวมคะแนนกลับระบุจำนวนมากกว่า 80,000 คะแนน รวมถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งสีเขียวและสีชมพูที่ไม่เท่ากัน
นายคชศักดิ์ กล่าวว่า เขตเลือกตั้งที่ 6 มีผลแพ้ชนะกันเพียงกว่า 200 คะแนน ทำให้ทุกคะแนนมีความหมายอย่างยิ่ง ทั้งนี้ หากมีการนับคะแนนใหม่แล้วผลออกมาอย่างไร ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ ตนก็พร้อมยอมรับ ขอเพียงให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม
ด้าน นายเอกฤกษ์ พร้อมชัยอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่ผู้สมัครเขต 6 เข้ามายื่นหนังสือขอให้นับคะแนนใหม่ ถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย โดยสำนักงาน กกต.จังหวัดมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อตรวจสอบ และจะรายงานไปยัง กกต.กลาง เพื่อพิจารณามีคำสั่งต่อไป
สำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบข้อร้องเรียน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 20 วัน ตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ก่อนที่ กกต.กลาง จะมีมติว่าจะสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือไม่ ทั้งนี้ กกต.จะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ
นายเอกฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 6 และ 7 จังหวัดศรีสะเกษ นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากการนับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของ กกต.กลางเท่านั้น และขณะนี้ยังไม่มีเขตเลือกตั้งใดในจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับคำสั่งให้นับคะแนนใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปัญหาในเขตเลือกตั้งที่ 6 เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการนับคะแนนและการประกาศผล โดยข้อมูลผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการ (นับแล้วร้อยละ 95) ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กกต. และเว็บไซต์อื่น ๆ ระบุว่า นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 26,211 คะแนน ชนะการเลือกตั้ง ขณะที่อันดับ 2 คือ นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 25,995 คะแนน
อย่างไรก็ตาม ป้ายประกาศผลรวมคะแนนที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นสถานที่รวมคะแนนของเขตเลือกตั้งที่ 6 กลับระบุว่า นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ชนะ ด้วยคะแนน 31,345 คะแนน
ส่วนอันดับ 2 คือ นายคชศักดิ์ ศิริรัตน์มานะวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 31,072 คะแนน
ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยต่อการทำงานและความโปร่งใสของ กกต.