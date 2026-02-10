ชาวจันท์ประกาศรวมตัวหน้า กกต.อีกครั้งพรุ่งนี้จนกว่าจะมีการนับคะแนนใหม่ทั้ง 3 เขต

จันทบุรี - วุ่นวายทุกหย่อมหญ้า ชาวจันทบุรีประกาศปักหลักรวมตัวหน้า กกต.อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งให้“นับคะแนนใหม่” ทั้ง 3 เขต หลังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาได้พากันรวมตัวเจรจาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ยันเป้าหมายเพื่อความยุติธรรมและความโปร่งใส
จากกรณีที่กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจันทบุรี ได้เข้าพบ นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการ กกต.จันทุบรี เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนการรายงานผลนับคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีของข้อสงสัยเรื่องการทำงานของระบบ "ECT Report 69" ที่แสดงยอดรวมคะแนน "มากกว่า" ยอดบัตรดีในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2
ที่สำคัญยังมีการปรับลดคะแนนของผู้สมัครหลายรายลงให้ตัวเลขสอดคล้องกับยอดบัตรดี จนสร้างความสับสนและไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้เรียกร้องให้ กกต.จันทบุรี ต้องมีการ "นับคะแนนใหม่" นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.วันนี้ ( 10 ก.พ.) นายนิติกร พันธุ์มุกดา แกนนำประชาชนในจังหวัดจันทบุรีที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ พร้อมชาวจันทบุรีนับร้อยคนร้อยได้ประกาศที่จะกลับรวมตัวกันอีกครั้งที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กกต.จันทบุรี ในเวลา 09.00 น.พรุ่งนี้ เพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่
นายนิติกร เผยว่าประชาชนต้องการให้ กกต.เปิดทางให้มีการนับคะแนนใหม่เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรม ซึ่งผลแพ้ชนะจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยังไม่สามารถทราบได้ แต่หากพบว่าตัวเลขคะแนนไม่ตรงกัน ย่อมสะท้อนถึงความผิดพลาดในกระบวนการและต้องมีผู้รับผิดชอบ
พร้อมยืนยันว่าการรวมตัวของประชาชนในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและความโปร่งใสในการเลือกตั้งเท่านั้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาได้มีชาวจันทบุรี ทยอยเดินทางมาแสดงพลังสนับสนุนการเรียกร้องให้ กกต. บคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ทั้ง 3 เขต เนื่องจากพบข้อสงสัยหลายประการ อาทิ คะแนนเสียงไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ ,ลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย และความผิดปกติของหีบบัตรเลือกตั้ง
รวมทั้งการที่มีบัตรเลือกตั้งบางส่วนยังไม่ถูกนำส่งถึงสำนักงาน กกต. และยังพบสายเคเบิลไทร์ของหีบบัตรถูกตัดขาด ทำให้ เกิดความกังวลและตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้
ด้าน นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการ กกต.จันทบุรี เผยว่าขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทำหนังสือรายงานไปยัง กกต.ส่วนกลาง เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยย้ำว่าการสั่งให้นับคะแนนใหม่เป็นอำนาจของ กกต.ส่วนกลางเท่านั้น