มวลชนหลายร้อยคนยัง รวมตัวกดดัน กกต. ขอเปิดหีบนับคะแนนใหม่เขต 1 เมืองกาญจน์

กาญจนบุรี – มวลชนหลายร้อยคนยังคงรวมตัวกันบริเวณหน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดหีบเลือกตั้งนับคะแนนใหม่ หลังพบความคลาดเคลื่อนระหว่างจำนวนคะแนนรวมกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1
เหตุการณ์เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. เมื่อผู้สมัคร สส.เขต 1 เดินทางมายังอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่คะแนนผู้สมัครที่ติดประกาศหน้าอำเภอไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ต่อมาเวลา 13.00 น. ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองกาญจนบุรีชี้แจงว่า ความคลาดเคลื่อนเกิดจากข้อผิดพลาดของมนุษย์และระบบเลือกตั้งที่ไม่ดึงข้อมูลผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ทำให้ตัวเลขไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีเอกสารหลักฐานมาชี้แจง ส่งผลให้กลุ่มผู้สมัครและมวลชนขอหลักฐานเพิ่มเติม
เวลา 16.30 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีนำเอกสารชุดเดียวกับที่ปลัดอาวุโสนำมาแสดงก่อนหน้านี้มาชี้แจงเพิ่มเติม แต่ยังคงไม่มีหลักฐานประกอบเช่นเดิม ก่อนที่เวลา 17.00 น. ปลัดอาวุโสจะนำเอกสาร สส.5/17 ซึ่งเป็นรายละเอียดผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตมาแสดงให้ผู้ชุมนุมตรวจสอบ
กระทั่งเวลา 17.20 น. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาถึง และในเวลา 17.30 น. ได้ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและปลัดอาวุโสนำผู้ชุมนุมเข้าสังเกตการณ์สถานที่เก็บบัตรเลือกตั้ง โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า จะอนุญาตให้ผู้สมัคร สส. นำกล้องวงจรปิดมาติดตั้งสังเกตการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม เวลา 18.00 น. กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงเรียกร้องให้ประธาน กกต.จังหวัดใช้อำนาจเปิดห้องเก็บบัตรและนับคะแนนใหม่ แต่ได้รับการชี้แจงว่า อำนาจดังกล่าวเป็นของ กกต.กลางเท่านั้น ทำให้ผู้ชุมนุมแสดงความไม่พอใจ และเรียกร้องให้ ผอ.กกต.จังหวัดอยู่กับผู้ชุมนุมจนกว่าจะได้รับคำตอบจาก กกต.กลาง ซึ่ง ผอ.กกต.จังหวัดได้ปฏิเสธ
ต่อมาเวลา 18.30 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธาน กก.เขต 1 ได้ชี้แจงไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมดและแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้
กระทั่งเวลา 19.00 น. ผู้ชุมนุมยอมรับเงื่อนไขรอการพิจารณาจาก กกต.กลาง ว่าจะอนุญาตให้มีการนำบัตรเลือกตั้งมานับคะแนนใหม่หรือไม่ พร้อมย้ำว่า หาก กกต.กลางไม่อนุญาตโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอ กลุ่มผู้ชุมนุมจะกลับมาชุมนุมอีกครั้ง