แปดริ้วเอาบ้าง“ เมียจิรัฎฐ์” จ่อร้อง กกต.สอบแผ่นนับคะแนนมีฉบับสำเนาเลขไม่ตรงกัน

ฉะเชิงเทรา – แปดริ้วเอาบ้าง เมีย ส.ส.ส้มบางปะกง “จิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์” จ่อร้อง กกต.สอบแผ่นบันทึกการนับคะแนนมีฉบับสำเนา 2 ใบเลขไม่ตรงกัน ซ้ำสงสัยคะแนนคู่แข่งที่ชนะสูงผิดปกติ
เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ ( 10 ก.พ.). นางแพรวนภัศร์ ทองสุวรรณ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 ฉะเชิงเทรา หมายเลข 2 พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ์ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 4 สองสมัย ได้เดินทางมาเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอคัดสำเนาผลคะแนนเลือกตั้งกลับไปตรวจสอบอย่างละเอียด
หลังเกิดความขัดข้องใจจากกรณีที่มีด้อมส้ม ถ่ายภาพแผ่นบันทึกขีดการนับจำนวนคะแนนบนกระดานในหน่วยเลือกตั้งแห่งหนึ่งในพื้นที่เลือกตั้งที่ตนเองลงสมัคร ซ้ำกันในหน่วยเดียวถึง 2 ใบแต่ผลคะแนนกลับไม่เท่ากัน
นางแพรวนภัศร์ เผยว่าการเข้าพบ กกต.ฉะเชิงเทราในวันนี้ เพราะเกิดความสงสัยว่าเหตุใดใบขีดนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงมีถึง 2 ใบ และไม่ทราบว่าใน 1 หน่วยนั้นควรจะมีกี่ใบ จึงอยากเข้ามาตรวจสอบกับทาง กกต.ให้กระจ่างชัดว่าใช้ใบไหนนับเป็นคะแนน หรือนับรวมกันทั้ง 2 ใบ
“ ในส่วนตัวแล้วเชื่อว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมี 2 ใบ เพราะหากว่าคะแนนในหน่วยนั้นเยอะมากก็จะต้องมีใบที่ 1 และที่ 2 แต่ที่ได้เห็นภาพถ่ายแล้วนั้น ช่องขีดคะแนนก็ยังไม่ได้เต็มยังสามารถขีดต่อไปได้ จึงต้องขอยื่นคัดสำเนาผลคะแนนทั้งหมด เพื่อนำกลับไปตรวจสอบดูก่อนว่าคะแนนตรงกันกับที่เราได้รวบรวมไว้หรือไม่ หากตรงกันก็จะไม่ดำเนินการอะไรต่อ แต่ถ้าหากไม่ตรงกัน กกต.ต้องชี้แจงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร”
นอกจากนี้ตนเองยังมีข้อสงสัยอีกว่าคะแนนของผู้ชนะในเขตเลือกตั้งเดียวกันสูงมากผิดปกติ ขณะที่คะแนนของตนเองที่ได้มานั้นมีฐานใกล้เคียงกันหรือเท่าเดิมกับของสามีที่เคยชนะการเลือกตั้ง แต่กลับแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้