"ไอซ์ รักชนก" โผล่โรงยิมฯ เทศบาลเมืองชลบุรี จี้ กกต.ต้องนับใหม่ ท้า "สุชาติ" หากผลคะแนนเปลี่ยนต้องลาออก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - "ไอซ์ รักชนก " โผล่โรงยิมฯเทศบาลเมืองชลบุรีให้กำลังใจผู้ชุมนุม ลั่นกกต.ต้องนับใหม่ ท้า "สุชาติ" หากผลคะแนนใหม่ผิดไปจากเดิมต้องลาออกจาก ส.ส.ชลบุรี
เมื่อเวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา ( 10 ก.พ.) น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ ว่าที่ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้เดินทางมายังโรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อให้กำลังใจกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งเป็นเขตที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น ว่าที่ ส.ส.ชลบุรี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังผู้ชุมนุมอ้างว่าพบความผิดปกติจากนับคะแนนในช่วงไฟดับ ท่ามกลางกลุ่มผู้ชุมนุมที่พากันส่งเสียงต้อนรับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ "ไอซ์ รักชนก" ได้โพสต์เฟซบุ๊กท้าทาย นายสุชาติ ว่าหากมีการนับคะแนนใหม่และผลการนับคะแนนผิดไปจากเดิม นายสุชาติ จะต้องลาออกจากการเป็น ส.ส.ชลบุรี และไม่รับตำแหน่งจากรัฐบาลใหม่
พร้อมเผยว่าได้เห็นความผิดปกติ ที่คาดว่าการนับคะแนนในครั้งนี้ไม่โปร่งใส จึงต้องเดินทางมาให้กำลังใจกับประชาชนที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส และในคืนนี้จะร่วมนอนเฝ้าหีบนับคะแนนกับประชาชน