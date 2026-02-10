ยันน่าสงสัยเยอะ! ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม นำทีมร้อง กกต.ขอนับคะแนนเลือกตั้งตากเขต 1 ใหม่

ตาก – มาอีกจังหวัด สนามนี้ค่ายน้ำเงิน เข้าวิน-คะแนนห่างหลักหมื่น..ผู้สมัครสส.พรรคส้ม ปชน.ตาก เขต 1 นำทีมร้อง กกต.ขอนับคะแนนใหม่ หลังรวมยอดแล้วตัวเลขไม่ตรงกับ กกต.รายงาน แถมขั้นตอนการนับบางหน่วยไม่รอบคอบ-บางหน่วยสถานที่ไม่พร้อม-กีดกันเสรีภาพการตรวจสอบ
เย็นวันนี้ ( 10 ก.พ.69) นายคริษฐ์ ปานเนียม ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 5 พรรคประชาชน พร้อมมวลชนชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปยังสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตาก เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้นับคะแนนและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ รายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตาก
โดยในหนังสือที่ได้ยื่นไประบุว่าตามที่ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ 2568 และได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ กุมภาพันธ์พ.ศ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แล้วนั้น
ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 5 พรรคประชาชน มีความประสงค์ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของท่าน เพื่อขอให้มีการนับคะแนนและรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากเขตเลือกตั้งที่ 1 ด้วยปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการจงใจนับและรวมคะแนนโดยไม่ถูกต้อง และการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งนี้นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก พร้อมนายสาโรจน์ ชัยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมแจ้งว่า จะดำเนินการตามขั้นตอนของการร้องเรียนคัดค้าน โดยมีการสืบสวน สอบสวน ผู้เกี่ยวข้องร่วมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่ง กกต.กลาง วินิจฉัย ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายคริษฐ์ ปานเนียม กล่าวว่า หลังจากที่มีการปิดหีบเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ได้มีการตรวจเช็กคะแนน โดยมีพี่น้องประชาชนส่งรูปภาพ และคลิปวีดีโอ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง จากหน่วยต่างๆมาให้ทางทีมงานตรวจสอบเกือบครบ ซึ่งมีผลคะแนนตรวจสอบแล้วไม่ตรงการการรายงานผลของ กกต. รวมถึงขั้นตอนการนับคะแนนที่บางหน่วยไม่มีการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนประกาศคะแนน บางหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ไม่พร้อมสำหรับการนับคะแนน มีการกีดกันการเสรีภาพของประชาชนที่อยากจะตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
“ตนตั้งใจมายื่นหนังสือเพื่อจะปกป้องคะแนนของพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนที่เขารัก”