เชียงรายเอาบ้าง! ร้อง กกต.ขอตรวจที่เก็บหีบบัตรเลือกตั้ง-อ้างบัตรเสียพุ่งเยอะเกิน

เชียงราย - ด้อมเชียงรายเอาบ้าง..รวมตัวร้องให้ตรวจสอบสถานที่เก็บหีบบัตร บอกกลัวไม่ปลอดภัย แถมให้ไล่ตรวจบัตรเสีย อ้างเยอะผิดสังเกต ด้าน กกต.ตัดสินใจพาตัวแทนดูที่เก็บหีบบัตรให้เห็นกับตา ยันมีวงจรปิดส่อง-เวรยามแน่นหนา ส่วนบัตรเสียประเมินแล้วไม่มาก แต่ก็อยากรู้สาเหตุเช่นกัน
วันนี้ (10 ก.พ.) กลุ่มชาวบ้านประมาณ 50 คน ได้พากันเดินทางไปรวมตัวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ในเขต อ.เมืองเชียงราย เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบในหลายเรื่องทั้งเรื่องการมีบัตรเสียจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และลงประชามติรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมามากจนน่าสงสัย โดย จ.เชียงราย มีบัตรเสียก่อนการนับคะแนนแล้วเสร็จกว่า 16,892 ใบคิดเป็นร้อยละ 2.88 ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด รวมทั้งของให้ กกต.ได้ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่มีวิธีปฏิบัติในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป รวมทั้งแสดงความกังวลเรื่อบการจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งว่ามีความปลอดภัยหรือไม่
ต่อมานายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ได้เข้ารับเรื่องจากกลุ่มชาวบ้านดังกล่าว พร้อมชี้แจงว่ากรณีพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องสถานที่จัดเก็บบัตรเลือกตั้งนั้นทาง กกต.ขอบอกว่า กกต.ประจำเขตเลือกตั้งจะเป็นผู้กำหนดสถานที่จัดเก็บในที่ที่มีความปลอดภัย กรณีของ จ.เชียงราย ทั้ง 7 เขตเลือกตั้งได้มีการแจ้งให้ประชาชนทุกเขตให้ได้รับทราบและไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ามีบัตรเสียจำนวนมากนั้นทางสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีมาก แต่จะได้สอบถามไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไรต่อไป ขณะที่สาเหตุของบัตรเสียนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องการจะทราบเช่นกัน ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนทั่วไปหรือสื่อมวลชนสามารถดูได้ที่หน่วยเลือกตั้งอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่านอกจากนี้นายชูชาติได้นำตัวแทนชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบสถานที่จัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งมีการติดกล้องวงจรปิดและมีเวรยามอย่างหนาแน่น ทำให้กลุ่มตัวแทนมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ยังคงฝากความกังวลเกี่ยวกับเขตเลือกตั้งที่เหลืออีก 6 เขตเลือกตั้งอยู่ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำ จ.เชียงราย ยืนยันว่าจะปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะมีการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก “สำนักงาน กกต.จ.เชียงราย” ภายในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ.2569 นี้
สำหรับ จ.เชียงราย เคยมี ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยจำนวน 4 เขตเลือกตั้งและพรรคประชาชนจำนวน 3 เขตเลือกตั้ง แต่ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาปรากฎว่าพรรคเพื่อไทยรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้เพียง 2 ที่นั่ง ส่วนอีก 4 ที่นั่งเป็นของผู้สมัครจากพรรคกล้าธรรมและอีก 1 เขตเลือกตั้งเป็นผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ทำให้ไม่เหลือผู้สมัครจากพรรคประชาชนอยู่อีกเลย.