สุดสลด! รถตู้ สธ.อุทัยธานีชนท้ายรถทางหลวงตัดแต่งต้นไม้ แพทย์-พยาบาล-คนขับ ดับ 3 เจ็บ 7

นครสวรรค์ – เกิดอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..รถตู้หน่วยงานสาธารณสุขอุทัยธานี กลับจากราชการกำแพงเพชร ชนท้ายรถบรรทุกทาวหลวงฯ จอดตัดแต่งกิ่งไม้บนถนนพหลโยธิน ท้องที่เมืองนครสวรรค์ แพทย์-พยาบาล-คนขับ ดับรวม 3 ราย คนในรถตู้-รถทางหลวงฯ เจ็บรวม 7 ราย
วันนี้(10 ก.พ.69) ช่วงเย็นที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุรถตู้ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ชนท้ายรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน บนถนนพหลโยธินหมายเลข 1 ฝั่งขาล่อง บริเวณหน้าร้านโมจิวัฒนพร หมู่ 6 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ภายในรถตู้มีผู้โดยสารรวม 8 คน พบผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นแพทย์ 1 ราย พยาบาลวิชาชีพ 1 ราย และคนขับรถตู้ 1 ราย นอกจากนี้ ยังคนที่โดยสารในรถตู้ได้รับบาดเจ็บอีก 5 คน ส่วนรถตู้คันที่เกิดเหตุ ทราบว่า กำลังเดินทางกลับจังหวัดอุทัยธานี หลังจากเดินทางไปราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร
ส่วนรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่กับรถได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 2 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมด และเร่งนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษา
นายวศิลป์ สิทธิไพร คนขับรถบรรทุกของหมวดทางหลวงบ้านแดน เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้นำเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 1 โดยจอดรถบรรทุกไว้บริเวณไหล่ทางด้านขวาสุด พร้อมจัดวางกรวยจราจรและป้ายเตือนตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
กระทั่ง ช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมเคลื่อนรถออกจากจุดเกิดเหตุ โดยกำลังจะเบี่ยงรถเข้าช่องทางด้านซ้าย แต่ยังไม่ทันได้เคลื่อนตัว รถตู้คู่กรณีก็พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างรุนแรง ส่งผลให้เกิดเหตุสลดขึ้นดังกล่าว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป.