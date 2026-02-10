xs
ชัยนาทก็ร้อง !! ผู้สมัครพรรคประชาชน ร้อง กกต ชัยนาท นับคะแนนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เรียกร้อง กกต.ชัยนาท นับคะแนนใหม่ หลังมีคนไปพบบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว มีสภาพถูกฉีกขาด ถูกทิ้งไว้ข้างทาง 
 
วันนี้ ( 10 ก.พ.) เวลาประมาณ 15.00 น.  นายทรงพล ภัทราภิรมย์ ผู้สมัคร สส.เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท  พรรคประชาชน   พร้อมด้วยมวลชนจำนวนกว่า 30 คน  เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท   เพื่อเรียกร้องให้ กกต.ชัยนาท  นับคะแนนใหม่  เนื่องจากมีการพบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (บัตรสีเขียว) จำนวน 1 ใบ  ซึ่งบัตรนั้นมีสภาพถูกฉีกท่อนบนออก และมีกากบาทในช่องหมายเลข 5 ซึ่งเป็นหมายเลขของนายทรงพล ที่ใช้ในการลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้  ถูกทิ้งไว้ข้างทาง มีคนเก็บได้ แล้วนำมามอบให้กับนายทรงพล
             

นายทรงพล เปิดเผยว่า  บัตรเลือกตั้งใบนี้ มีคน(ไม่ขอเปิดเผยชื่อ) นำมาให้ตน โดยบอกว่า พบบัตรถูกทิ้งอยู่ข้างทางในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาท เก็บมาไว้ได้ 2 วันแล้ว  ไม่รู้จะทำอย่างไรกับบัตรนี้ดี  วันนี้จึงนำบัตรมามอบให้กับตนที่สำนักงาน  เป็นบัตรเลือกตั้งสีเขียว มีการฉีกบัตรด้านบนออกไป และมีการเจาะรูตรงกลาง เป็นบัตรที่ถูกนับคะแนนแล้ว   ตนจึงนำมามอบให้กับ กกต.ชัยนาท เพื่อเป็นหลักฐานและเรียกร้องให้มีการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 ใหม่ทั้งหมด  เพราะเห็นว่า หากบัตรเลือกตั้ง ถูกนำออกมาจากนอกหีบแบบนี้แล้ว  บัตรก็จะไม่ตรงกับต้นขั้วแน่
           

ซึ่ง นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  และ นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท  ได้มารับบัตรเลือกตั้งสีเขียว ที่มีคนเก็บได้ และ รับหนังสือจากนายทรงพล  ที่ขอให้มีการนับคะแนนใหม่ทั้งหมด    ขณะที่มวลชนจำนวนกว่า 30 คน ที่เดินทางมาด้วย ก็ได้สอบถามทาง กกต. เกี่ยวกับการแจ้งผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ที่พบว่าผลคะแนนที่แจ้งในตอนแรก มีบัตรเขย่ง มากกว่า 6,000 ใบ  และยังมีการแก้ไขผลคะแนนหลายรอบ  
           
ซึ่งทาง ผอ. กกต. ชัยนาท บอกว่าจะเร่งดำเนินการสืบสวนเรื่องบัตรเลือกตั้งที่พบ อย่างเร็วที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งผู้สมัครและทาง กกต.  และจะแจ้งเรื่องไปยัง กกต.กลาง  ส่วนจะให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือจัดให้มีเลือกตั้งใหม่ เป็นอำนาจหน้าที่ของ กกต.กลาง ที่จะวินิจฉัย    ส่วนเรื่องบัตรเขย่ง และมีการแก้ไขผลคะแนนหลายรอบ เนื่องจากเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งในวันที่ 12 ก.พ. นี้ ถึงจะมีการแจ้งผลคะแนนให้ทราบอย่างเป็นการทางได้
           

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2569  ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ  นายอนุชา นาคาศัย จากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนนอันดับ 1 จำนวน 35,970 คะแนน  ส่วนนายทรงพล  ภัทราภิรมย์ จากพรรคประชาชน ได้คะแนนอันดับ 2 จำนวน 28,628 คะแนน        








