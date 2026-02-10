กกต.ขอนแก่นส่งผลเลือกตั้ง สส.ทั้ง11เขตให้กกต.กลางรับรองแล้ว แม้ผู้สมัครสอบตกบางเขตร้องนับใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กกต.ขอนแก่น ส่งผลเลือกตั้ง สส. 11 เขต ให้ กกต.กลางรับรองแล้ว พร้อมติดประกาศรายงานผลการนับคะแนน ซึ่งพบว่าเหลือเพียงเขต 8 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ขณะที่ผู้สมัครสอบตกทยอยร้องเรียนต่อเนื่อง
วันนี้(10 ก.พ.) ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่ กกต.ได้ดำเนินการติดตั้งตัวเลขผลรายงานการนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง รวมถึงจำนวนคะแนนออกเสียงประชามติ จากการตรวจสอบพบว่ายังขาดตัวเลขของเขตเลือกตั้งที่ 8 เพียงเขตเดียว ซึ่งเป็นเขตที่มีกรณีคลิปวงจรปิดอ้างว่าเป็นการซื้อเสียง แต่จากการสอบถามทาง ผอ.สนง.กกต.จ.ขก. ระบุว่า ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลคะแนน คาดว่าจะสามารถติดประกาศให้ครบทุกเขต รวมถึงจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ในส่วนที่เหลือได้ครบถ้วนภายในช่วงเย็นวันนี้
นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตทั้ง 11 เขตเลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่น ได้สรุปและส่งรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ตามแบบรายงาน ส.ส.6/1 มายัง กกต.ขอนแก่นครบถ้วนถูกต้องแล้ว ภายหลังจากเมื่อวันที่ผ่านมาได้มีการให้ กกต.ทุกเขตทำการตรวจสอบคะแนนอีกครั้ง เพื่อความละเอียดรอบคอบ โดยยืนยันว่าไม่ใช่การนับคะแนนใหม่ เนื่องจากทุกขั้นตอนต้องตรวจสอบให้ตรงครบถ้วนทั้งตัวเลขและตัวอักษร เมื่อรายงานจากทั้ง 11 เขตเป็นไปตามความถูกต้อง กกต.ขอนแก่น จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้ตรวจการณ์เลือกตั้ง และคณะทำงานจากทุกฝ่าย เพื่อรับรองผล และส่งรายงานผลการเลือกตั้งให้ กกต.กลาง พิจารณารับรองผลอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
“ให้ตรวจสอบคะแนนใหม่ ไม่ใช่เป็นการให้นับคะแนนใหม่ตามที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะทุกเขตทำงานกันอย่างหนักและมีต้องมีข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด ดังนั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยและตรงตามกับผลคะแนนที่ได้รับรายงาน ก็สรุปรายงานมาตามแบบ ส.ส.6/1 และในวันนี้ กกต.ขอนแก่น ได้ติดประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้า กกต. และคะแนนการออกเสียงประชามติ ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง”นายวัชระกล่าวว่า
สำหรับกรณีเขตเลือกตั้งที่ 11 ซึ่งมีภาพปรากฏว่าคะแนนของผู้ได้รับเลือกตั้งอันดับที่ 1 มีจำนวนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในระบบ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตามแบบรายงาน ส.ส.6/1 พบว่าผลคะแนนเป็นไปตามความถูกต้อง ซึ่ง กกต.ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย และได้รายงานให้ กกต.กลาง รับทราบแล้ว
ส่วนกรณีเขตเลือกตั้งที่ 8 ซึ่งมีการเผยแพร่คลิปแนบเงินมากับโบรชัวร์นั้น นายวัชระ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานหรือคำร้องเรียนอย่างเป็นทางการตามที่ปรากฏในคลิป อย่างไรก็ตาม ชุดสืบสวนสอบสวนของ กกต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจาก กกต.มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการในทุกกรณีที่มีข้อมูลปรากฏ เช่นเดียวกับกรณีของเขตเลือกตั้งที่ 3
ขณะที่กรณีตัวเลขผลคะแนนที่ติดประกาศไม่ถูกต้องในบางพื้นที่นั้น กกต.ขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นเอกสารหลักฐานจากผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน และได้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนแล้ว ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 5 ได้รับร้องเรียนกรณีการรายงานผลในระบบของ กกต. ไม่ตรงกับข้อมูลจริง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า กกต.เขต 5 ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทุกข้อร้องเรียนและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ขอนแก่น ได้รายงานให้ กกต.กลาง รับทราบทั้งหมดแล้ว เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการทางกฎหมายต่อไป