เขต 1 กาญจน์ ร้องนับใหม่ทั้งเขต หลังพบยอดบัตรเลือกตั้งเกินผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 7,000 ใบ

กาญจนบุรี – ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคประชาชน พร้อมด้วยรองเลขาธิการพรรค และกลุ่มมวลชน ยังคงปักหลักรอคำชี้แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังพบความผิดปกติของตัวเลขบัตรเลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวนรวมสูงกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 7,000 คะแนน พร้อมยื่นหนังสือขอให้นับคะแนนใหม่ทั้งเขต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคประชาชน พร้อมรองเลขาธิการพรรค และกลุ่มผู้สนับสนุน ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงาน กกต.จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด หลังตรวจพบความคลาดเคลื่อนของตัวเลขบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์
กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 กกต.ได้นำผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขต บัญชีรายชื่อ และประชามติ มาติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “กอล์ฟ” ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 38,216 คะแนน เป็นอันดับ 1
นายภูวนาท รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หรือ “น็อต” ผู้สมัครจากพรรคประชาชน ได้ 26,680 คะแนน เป็นอันดับ 2 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ได้ 9,799 คะแนน เป็นอันดับ 3
อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครพรรคประชาชนตรวจสอบพบว่า ตัวเลขบัตรเลือกตั้งรวมมีจำนวนมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์จริงกว่า 7,000 ใบ จึงตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใส และเรียกร้องให้ กกต.ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด
ด้านผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดกาญจนบุรี รับหนังสือไว้พิจารณา พร้อมระบุว่า จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และเตรียมนำเสนอเรื่องต่อ กกต.ส่วนกลาง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยคาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์นี้