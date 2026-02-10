เจอคะแนนเขย่ง!ผู้สมัครพรรคส้ม จี้กกต.สอบคะแนนเลือกตั้งกำแพงเพชรเขต 1 แม้พ่าย “ไผ่ ลิกค์”เกินหมื่นแต้ม สงสัยคะแนนรวมเกินบัตรดี

กำแพงเพชร- “ปราย ปริญวัฒน์” ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 พรรคประชาชน คู่แข่ง “ไผ่ ลิกค์-กล้าธรรม) ยื่น กกต.ขอนับคะแนนใหม่ หลังพบผลรวมคะแนนทุกเบอร์เกินจำนวนบัตรดี
บ่ายวันนี้(10 ก.พ.69)นายปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์“ (ปราย) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 1 จ.กำแพงเพชร เบอร์ 4 พรรคประชาชน ซึ่งผลคะแนนพ่ายแพ้คู่แข่งอย่าง “นายไผ่ ลิกค์” ผู้สมัคร ส.ส.เบอร์ 2 พรรคกล้าธรรม ไปกว่า 15,491 คะแนน (ตามประกาศหน้า สนง. กกต.) ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายคงยศ บุญรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ให้ตรวจสอบและนับคะแนนใหม่
หลังจากพบว่าผลคะแนนที่ประกาศไว้หน้าสำนักงาน กกต.กำแพงเพชร ในเขต 1 ของตนและผู้สมัครคนอื่นๆ ไม่ตรงกับจำนวนยอดรวมบัตรดี กล่าวคือ ผลรวมคะแนนของทุกเบอร์ได้ จำนวน 85,827 คะแนน แต่บัตรดี จำนวน 81,527 ใบ หายไป 4,300 คะแนน รวมถึงในเขตอื่นๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
ปราย -ปริญวัฒน์ ได้ยื่นหนังสือคำร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างเร่งด่วนว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ขณะที่นายคงยศ บุญรักษ์ ผอ.สนง.กกต.กำแพงเพชร กล่าว่า ตัวเลขแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละจังหวัดจะมีป้ายประกาศที่ติดไว้บริเวณหน้า สนง.กกต.จังหวัด โดยตัวเลขนี้จะดึงออกมาจากระบบของ etc Report (ระบบการรายงานและผลคะแนนส่วนกลาง) ซึ่งเขียนชัดว่าเป็นการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
วันนี้นายปริญวัฒน์ ได้มายื่นแบบ 5/18 ใบการรายงานผลคะแนนแบบรายหน่วย ซึ่งจะติดอยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย และยื่นแบบ 6/1 ใบรายงานคะแนนรวมแต่ละเขต ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครแต่ละคนจะได้คะแนนรวมอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นคะแนนที่ชัดเจนกว่านี้
ส่วนกรณีให้มีการนับคะแนนใหม่ หรือพบว่าการเลือกตั้งหน่วยดังกล่าวทุจริตและต้องการให้เลือกตั้งใหม่ทั้งจังหวัดหรือในหน่วยนั้นๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงและการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม จะต้องยื่นแบบ ส.ส.5/10 แบบทักท้วงในขณะที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จที่ กปน.ประจำหน่วยทันที
การเลือกตั้งครั้งนี้ กตต. ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้บันทึกภาพ/ไลฟ์สดกระบวนการขณะนับคะแนนได้อย่างชัดเจน ซึ่งทั้งผู้สมัคร/ผู้สังเกตการณ์หรือตัวแทนต้องทักท้วงในขณะที่เกิดเหตุทันที เพื่อเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการที่จะนำไปสู่การนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่
“กกต.จังหวัดไม่สามารถนับคะแนนใหม่ได้ตามความต้องการของผู้ร้อง ต้องดำเนินการตามขี้นตอนกฎหมาย ที่ผ่านมาเรายินดีเปิดกว้างกับทุกๆคนร่วมกันตรวจสอบการทำงานอยู่แล้ว”