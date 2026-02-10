ผู้สมัครสส.ร้อง กกต.อุดรธานี ทวงถามคะแนนพรรคหาย ทั้งที่กาเองกับมือ

อุดรธานี-ผู้สมัครสส. เขต 2 อุดรธานี โวย! คะแนนบัญชีรายชื่อพรรคประชากรไทยหาย ในหน่วยที่ตัวเองใช้สิทธิ แต่กลับไม่มีคะแนน ยืนยันกาเองกับมือ ไม่ใช่บัตรเสีย พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ทวงถามกกต. เรียกร้องให้ตรวจสอบ
เป็นประเด็นที่ถูกจับตาในการเลือกตั้ง สส. เมื่อนางเยาวลักษณ์ คำศรี หรือ “ครูเยาว” ผู้สมัคร สส. เขต 2 จังหวัดอุดรธานี จากพรรคประชากรไทย หมายเลข 10 เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี เพื่อทวงถามความชัดเจน หลังพบความผิดปกติของคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งที่ตนไปใช้สิทธิ ซึ่งปรากฏว่าคะแนนของพรรคประชากรไทยที่ตนกา ถูกนับเป็นศูนย์คะแนน ทั้งที่ยืนยันว่าได้ลงคะแนนกับมือ
นางเยาวลักษณ์ คำศรี เปิดเผยว่าวันเลือกตั้งตนได้เดินทางไปใช้สิทธิ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 3 บ้านชัยพร อ.เมืองอุดรธานี โดยได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่บัตรสีเขียวสำหรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต ซึ่งตนได้กากบาทในช่องหมายเลข 10 ซึ่งเป็นหมายเลขของตนเอง และบัตรสีชมพูสำหรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งได้เลือกพรรคประชากรไทย หมายเลข 31 ส่วนการออกเสียงประชามติ ตนได้แสดงความเห็น “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ นางเยาวลักษณ์ระบุว่า เมื่อตรวจสอบคะแนนรายหน่วย พบว่าตนได้คะแนนรวมทั้งเขตจำนวน 105 คะแนน แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยที่ตนไปใช้สิทธิ กลับปรากฏว่าคะแนนของพรรคหมายเลข 31 ที่ตนกากับมือนับได้ศูนย์คะแนน สร้างความเคลือบแคลงใจเป็นอย่างมาก
“แม่ตั้งใจไปดูคะแนนรายหน่วย เพราะอยากรู้ว่าพี่น้องชาวบ้านเมตตาเรามากน้อยแค่ไหน แต่พอเห็นว่าหน่วยที่แม่ลงคะแนนเองกับมือกลับเป็นศูนย์ ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคะแนนหายไปไหน นับกันอย่างไร เพราะมั่นใจว่ากากบาทถูกต้อง ไม่ใช่บัตรเสียแน่นอน” นางเยาวลักษณ์กล่าว
ตนได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ก่อนเดินทางมาที่สำนักงาน กกต. เพื่อเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการนับคะแนนใหม่ในหน่วยดังกล่าว พร้อมย้ำว่า แม้จะเป็นเพียง 1 คะแนนก็มีความหมายไม่ต่างจากเงิน หากขาดไปย่อมไม่ครบถ้วน
“แม่แค่อยากเห็นบัตรที่แม่กาเองกับมือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน และอยากให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใส ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับทุกฝ่าย” นางเยาวลักษณ์กล่าวทิ้งท้าย