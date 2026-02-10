พลิกวิกฤตเป็นโอกาศ หลังกล้วยราคาตก หันมาทำกล้วยฉาบขาย ลูกค้าติดใจสั่งซื้อต่อเนื่อง

อ่างทอง -กล้วยฉาบผู้ใหญ่ชโลม อร่อย เคี้ยวเพลิน พลิกวิกฤตเป็นโอกาศ หลังจากปลูกกล้วยน้ำหว้าไว้ที่หัวไร่ปลายนา ส่งขายตลาดราคาถูก หันมาทำกล้วยฉาบขาย มี3รส รสเค็ม รสหวาน และรสปาปริกา ให้ภรรยาไปขายเสริมกับผลไม้ในตลาดอ่างทอง ลูกค้าติดใจสั่งซื้อต่อเนื่อง
พาไปชิม กล้วยฉาบผู้ใหญ่ชโลม อร่อย เคี้ยวเพลิน นายชโลม รัศมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลยี้ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง ที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาศ หลังจากปลูกกล้วยน้ำหว้าไว้ที่หัวไร่ปลายนา ส่งขายตลาด กล้วยน้ำหว้าล้นตลาดราคาถูก จึงหันมาทำกล้วยฉาบขายให้ภรรยาไปขายเสริมกับผลไม้ในตลาดอ่างทอง มี3รส รสเค็ม รสหวาน และรสปาปริกา ราคาถุงละ20 บาท 3 ถุง 50 บาท สั่งซื้อเป็นกิโลละ 150 บาท ที่มีความกรอบ อร่อย หวาน เค็ม เปรี้ยว สดใหม่ทุกวัน ยิ่งกินยิ่งติดใจ ลูกค้าติดใจสั่งซื้อต่อเนื่อง
นายชโลม เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลยี้ล้น มีอาชีพทำนาและทำสวน ปลูกกล้วยไว้ที่หัวไร่ปลายนาจำนวนมาก ส่งขายตลาด ส่วนภรรยาเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ในตลาดสดเทศบาล2 ซอยธนาคารไทยพานิชย์ ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง มาระยะหลังกล้วยน้ำหว้าล้นตลาดราคาถูก จึงหันมาทำกล้วยฉาบและให้ภรรยาไปวางขายเสริมในแพงผลไม้ ลูกค้าได้ลองลิมชิมรสและติดใจ บอกต่อว่าอริ่ยมาและราคาถูกราคาถุงละ20 บาท 3 ถุง 50 บาท สั่งซื้อเป็นกิโลละ 150 บาท
สูตรเด็ดเคล็ดลับ ใช้กล้วยดิบใกล้สุก มาปอกเปลือแช่น้ำปูนใส แล้วพึงให้แห้งก่อนนำลงทอดในกระทะพร้อมใบเตย ส่งให้กล่นหอมกรอบอร่อย มี3รสให้รองลิ้มชิมรส รสเค็มเมื่อทอดกล้วยในกระทะสุกกรอบได้ที่แล้ว ก็นำน้ำเกลือที่ผสมน้ำ โรยลงในกระทะ และตักออกใส่กระจาดเมื่อเย็นลงนำบรรจุใส่ถุง ส่วน รสหวานนั้นทอดให้กรอบแล้วตักออกมาพึ่งให้เย็น และนำไปทอดซ้ำอีกครั้งพร้อมโรยน้ำตลาดที่ผสมน้ำไว้ลงไปในกระทะ ทอดให้เหลืองกรอบแล้วตักออกใส่กระจาดพึ่งให้เย็นแล้วบรรจุถุง ส่วนรสปาปริกา นั้นนำกล้วยที่ทอดเหลืองกรอบแล้วนำมาโรยผงปาปริกา สนใจสั่งซื้อที่ตลาดสดเทศบาล2 หรือโทรสอบถาม 089-087-9431 นายชโลม