ศูนย์ข่าวศรีราชา- เมืองพัทยา เตรียมจัดใหญ่ “เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา 2569” ชูอัตลักษณ์ไทย–จีน หนุนท่องเที่ยววัฒนธรรมสู่เวทีนานาชาติ 10-24 ก.พ.นี้
วันนี้ (10 ก.พ.) นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน “เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา 2569” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
และยังเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นศักราชใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีน โดยงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-24 ก.พ.นี้
ภายในงานจะมีทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย–จีน, การแสดงสิงโตและมังกร พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ รวมถึงการประดับตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศเทศกาลตรุษจีน
ไฮไลต์สำคัญยังอยู่ที่การประกวด “ตี๋–หมวย ไชนีส พัทยา 2569” (Boy – Girl Chinese Pattaya 2026) และการแสดงจากศิลปินชั้นนำ วง Tilly Birds ในวันที่ 17 ก.พ.2569 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ
โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและถ่ายภาพการตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนได้ตั้งแต่วันที่ 10-24ก.พ.นี้