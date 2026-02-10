ซิ่งเก๋งข้ามเลนชนบรรทุก ผงะพบผงสีขาวในรถ ตร.เร่งตรวจสารเสพติด

สระบุรี – หนุ่มวัย 24 ปี ขับรถเก๋งเสียหลักข้ามเลน พุ่งชนรถบรรทุกอาหารสัตว์บนถนนพระพุทธบาท–โคกตูม ตำรวจตรวจสอบ พบผงสีขาวคล้ายสารเสพติดภายในรถ เร่งตรวจกล้องวงจรปิดและนำตัวตรวจร่างกายหาสารเสพติดในกระแสเลือด
วันนี้( 10 ก.พ.) พ.ต.ท.สมาน ภูวิภาค สารวัตรเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเฉี่ยวชนรถบรรทุก บริเวณใกล้หมู่บ้านทหาร ถนนสายพระพุทธบาท–โคกตูม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จึงรุดตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งฮอนด้า สีขาว ทะเบียน 5 กย 7679 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ไหล่ทาง สภาพด้านหน้าฝั่งขวาพังยับ ล้อแม็กแตกบิดเบี้ยว กระจกหน้ารถแตกร้าว คนขับคือ นายธวัชชัย แก้วโกมุท อายุ 24 ปี อยู่ในอาการมึนงง อ่อนแรง แต่ไม่พบบาดแผลภายนอก
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบผงสีขาวคล้ายสารเสพติดตกอยู่บริเวณคอนโซลเกียร์และพื้นประตูหลังด้านซ้ายภายในรถเก๋งจำนวนหนึ่ง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร พบรถบรรทุกอาหารสัตว์ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 69-7292 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหายเล็กน้อยที่กันชนและซุ้มล้อขวา คนขับคือ นายสมคิด บุญนา อายุ 52 ปี ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตระหนก
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายธวัชชัย อ้างว่ารถบรรทุกเบียดเข้ามาจนทำให้รถของตนยางระเบิดและเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่นายสมคิด ให้การว่า รถเก๋งขับสวนมาในลักษณะกินเลน ทำให้หลบไม่พ้นและเฉี่ยวชนกัน
พ.ต.ท.สมาน ระบุว่า จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง รวมถึงกล้องหน้ารถบรรทุกอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง ส่วนผงสีขาวที่พบในรถเก๋งจะส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมควบคุมตัวนายธวัชชัยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล เพื่อตรวจหาสารเสพติดในกระแสเลือด ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป