กกต.อุดรฯสั่งเช็กบิลคลิปฉาวแจกเงิน ชี้ผิดทั้งคนให้-คนรับ ชี้สถิติคนใช้สิทธิลดฮวบเหลือ 55%

อุดรธานี – ผอ.กกต.อุดรธานี สั่งชุดเคลื่อนที่เร็วแกะรอยคลิปวิดีโอต้องสงสัยซื้อเสียงว่อนโซเชียล ลั่นหากพบมีหลักฐานฟันไม่เลี้ยง ย้ำชัดกฎหมายเอาผิดทั้งคนแจกและคนรับเงิน แต่ใจดี มีทางออกหากให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ กันเป็นพยานไม่ต้องรับโทษ เผยยอดใช้สิทธิ์ปีนี้กร่อย เหลือเพียง 55% ต่ำกว่าปี 66 ที่พุ่งสูงเกือบ 70%
นางสาวสมิหรา เดชะอังกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงกรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้ง โดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์ซึ่งส่อเค้าไปในทางซื้อสิทธิขายเสียงว่า ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งและชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้ว แม้จะยังไม่มีบุคคลใดเข้ามาแจ้งความหรือร้องเรียนอย่างเป็นทางการ แต่ทาง กกต. ได้ถือเอา "กรณีความปรากฏ" จากสื่อสังคมออนไลน์มาเป็นตัวตั้งเพื่อสืบสวนหาต้นตอ ทั้งพิกัดสถานที่และตัวบุคคลที่ปรากฎในคลิป
นางสาวสมิหลา ย้ำเตือนว่า ตามกฎหมายการเลือกตั้งนั้น ผู้ที่กระทำการแจกเงินและผู้ที่รับเงินถือว่ามีความผิดด้วยกันทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังมีช่องทางสำหรับผู้ที่หลงผิด หากผู้ที่รับเงินยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน และนำไปสู่การเอาผิดตัวการใหญ่ได้ ทาง กกต. มีมาตรการคุ้มครองพยานและสามารถกันตัวบุคคลนั้นไว้โดยไม่ต้องรับโทษ เพื่อให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนในการเอาผิดกับผู้ที่ทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งหากพบว่ามีการแจกเงินจริง จนส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริต แม้หลักฐานอาจจะสาวไปไม่ถึงตัวผู้สมัครโดยตรง แต่ กกต. ก็มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้หากมีหลักฐานเพียงพอ
สำหรับภาพรวมการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ผอ.กกต.อุดรธานี ระบุว่าถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับการเลือกตั้ง สส. เมื่อปี 2566 ปี 2566: มีผู้มาใช้สิทธิสูงถึงประมาณ 67% ปี 2569: มีผู้มาใช้สิทธิลดลงเหลือเพียงประมาณ 55%
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวนมากออกไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ แม้จะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้เดินทางกลับมาลงคะแนนในวันเลือกตั้งเหมือนครั้งที่ผ่านมา
ในส่วนของการนับคะแนน นางสาวสมิหลา ยืนยันว่าผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่านระบบ ECT Report นั้น รวบรวมข้อมูลครบถ้วน 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม การประกาศผลอย่างเป็นทางการยังต้องรอการพิจารณาจาก กกต. กลาง ซึ่งจะต้องตรวจสอบและพิจารณาเรื่องร้องเรียนทุจริตต่างๆ ให้เสร็จสิ้นก่อน โดยกฎหมายกำหนดระยะเวลาไว้ไม่เกิน 60 วัน แต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้บทสรุปของการเลือกตั้งครั้งนี้