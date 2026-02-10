เคลียร์แล้วเคสชาวบ้านเขตเลือกตั้งที่ 6 อุบลฯ โวย กกต.ไม่ติดป้ายคะแนน

อุบลราชธานี - เจ้าหน้าที่ กกต.เขตเลือกตั้งที่ 6ติดตั้งป้ายคะแนนคลายความสงสัย ส่วนที่คะแนนไม่ตรงกับใช้สิทธิเพราะเอาคะแนนการลงคะแนนล่วงหน้ามานับรวมกัน
จากกรณีชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่ 6 จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ โวยเวลาผ่านไป 24 ชม. กกต.ไม่ติดป้ายผลคะแนน และคะแนนกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกันนั้น
ความคืบหน้าหลังมีข้อร้องเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็รีบนำป้ายแสดงผลคะแนนมาติดตั้งที่หน้าที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์นับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 6 โดยผลคะแนนเป็นไปตามที่ กกต.กลางประกาศผลผู้สมัครไปแล้ว โดย น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 3 พรรคเพื่อไทย มีคะแนนนำเป็นอันดับที่ 1 ตามด้วยนายกิตติกร เชิดชู จากพรรคไทรวมพลัง มีคะแนนเป็นลำดับที่ 2 นายศิระ พันธ์ทอง พรรคประชาชนเป็นอันดับที่ 3
ส่วนที่ผลคะแนนกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ไม่ตรงกัน เจ้าหน้าที่ กกต.ชี้แจงว่าเกิดจากมีการนำผลการลงคะแนนล่วงหน้ามารวมกับผลการลงคะแนนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จึงทำให้มีผลต่างกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กว่า 2,000 คะแนน หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ กกต.กลาง