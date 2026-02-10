ลามถึงจันท์ไม่รับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเขต1 ภาคประชาชนจี้ กกต. "นับคะแนนใหม่"

จันทบุรี- ลามถึงจันท์ ไม่รับผลการนับคะแนนเลือกตั้งเขต1 ภาคประชาชนจี้ กกต. "นับคะแนนใหม่" หลังพบพิรุธระบบรายงานผลยอดคะแนนเขย่ง-ลดผิดปกติ
วันนี้ (10 ก.พ.) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนจันทบุรี ได้เดินทางเข้าพบนายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีความผิดปกติของการรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง ที่มีจุดเริ่มต้นของข้อสงสัยจากการทำงานของระบบ "ECT Report 69" ที่แสดงยอดรวมการลงคะแนน "มากกว่า" ยอดของบัตรดีในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2
และต่อมายังได้มีการปรับลดคะแนนของผู้สมัครหลายรายลง เพื่อให้ตัวเลขสอดคล้องกับยอดบัตรดี เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความสับสนและไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอน่างมาก
นายกฤษฎา ดาราศร ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ กกต.จันทบุรี ระงับการประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 ไว้ก่อน และขอให้มีคำสั่งจัดให้มีการ "นับคะแนนใหม่"
เนื่องจากทางเครือข่าย ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงมาตรฐานการวินิจฉัยบัตรดีและบัตรเสียที่อาจส่งผลต่อคะแนนบริสุทธิ์
เช่นเดียวกับ นายอธิวัฒน์ อำนาจสกุลเกียรติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคเศรษฐกิจ เขตเลือกตั้งที่ 1 จันทบุรี ที่ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลคะแนนที่ถูกปรับลดลงในภายหลังสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรม และตนเองต้องการเห็นความโปร่งใสในกระบวนการประชาธิปไตย
จึงมีความเห็นสอดคล้องกับภาคประชาชนที่ต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่เพื่อพิสูจน์ความจริง
เบื้องต้น นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการ กกต.จันทบุรี ได้รับหนังสือร้องเรียนพร้อมหลักฐานจากผู้ร้อง พร้อมชี้แจงว่าอำนาจในการสั่งให้นับคะแนนใหม่ เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.กลาง) ทั้ง 7 ท่านเท่านั้น ซึ่งทาง กกต.จันทบุรี จะเร่งดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาต่อไป
ส่วนประเด็นความคลาดเคลื่อนของคะแนนในระบบ "ECT Report 69" นั้น เจ้าหน้าที่ กกต. จันทบุรี ได้ชี้แจงเบื้องต้นว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคของระบบรายงานผล
อย่างไรก็ตาม ประชาชนและผู้สังเกตการณ์การณ์เลือกตั้งที่มารวมตัวกันยืนยันว่าจะรอติดตามผลการพิจารณาจาก กกต. อย่างใกล้ชิด ว่าจะมีคำสั่งให้นับคะแนนใหม่ตามข้อเรียกร้องหรือไม่