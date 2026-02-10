เศร้า! ชาวบ้านชายแดนถูกยึดรถแล้ว 5 คัน จ่อถูกยึดอีกเพียบ! เหตุรบไทย-เขมรขาดรายได้ส่งค่างวด

บุรีรัมย์-ชาวบ้านชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดนยึดรถยนต์แล้ว 5 คัน จ่อถูกยึดอีกกว่า 1,400 คัน ผลพวงปะทะไทย-กัมพูชา 2 รอบและปัญหาพิพาทยืดเยื้อ ทำมาหากินไม่ได้กระทบขาดรายได้ ค้างจ่ายค่างวดรถ โอดขอผ่อนผันไฟแนนซ์แล้วแต่ยังโดนยึด วอนเห็นใจ ร้องรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านและเกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันกำลังประสบปัญหาเดือดร้อน จากผลกระทบที่มีการสู้รบกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อเนื่อง 2 รอบ ทำให้ไม่สามารถทำมาหากินทั้งอาชีพค้าขาย กรีดยาง ตัดอ้อย และเก็บกู้มันสำปะหลังต้องหยุดชะงัก เพราะต้องอพยพอออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ทำให้ขาดรายได้ไม่มีเงินชำระค่างวดรถยนต์ ที่กำลังผ่อนกับไฟแนนซ์อยู่
หลายคนต้องใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะประกอบอาชีพ ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดถูกยึดรถยนต์ไปแล้วถึง 5 คัน เพราะค้างชำระเกิน 3 งวด และกำลังจะถูกยึดเพราะค้างชำระต่อเนื่อง 2 - 3 งวดอีกกว่า 1,400 คัน แม้หลายคนจะทำเรื่องขอผ่อนผันไปยังบริษัทไฟแนนซ์ ผ่านระบบออนไลน์แล้ว แต่ก็ยังกังวล เพราะมีคนที่ส่งเรื่องผ่านออนไลน์แล้วยังโดนยึดรถ ไม่รู้สาเหตุไม่เข้าระบบหรือไฟแนนซ์ไม่ยอมผ่อนผันให้
จากกรณีดังกล่าวอยากให้บริษัทไฟแนนซ์เห็นใจชาวบ้านและเกษตรกรแนวชายแดนด้วย อยากให้ขยายระยะเวลาชำระค่างวดออกไปอีกสัก 3-6 งวด เพื่อให้มีเวลาประกอบอาชีพ นำเงินไปชำระค่างวด จะได้มีรถไว้เป็นยานพาหนะทำมาหากิน ไม่อยากให้ซ้ำเติม
นายกร (สงวนนามสกุล) ชาวอำเภอบ้านกรวด บอกว่าหลังสู้รบกับ 2 รอบ ก็ไม่สามารถทำมาหากินได้ปกติ จึงไม่มีเงินไปชำระค่างวด ตอนนี้ค้างค่างวดอยู่ 2 งวด แต่สถานการณ์ชายแดนก็ยังตึงเครียด ไม่รู้จะรบกันอีกวันไหน เพราะฝ่ายกัมพูชายังสร้างสถานการณ์ยั่วยุไม่หยุด ทำให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงตรึงเครียด ทุกวันนี้ชาวบ้าน เกษตรกรที่อยู่ตามแนวชายแดน ต้องใช้ชีวิตกันแบบหวาดระแวง เพราะไม่รู้จะมีปะทะรอบ 3 อีกหรือไม่
จากผลกระทบดังกล่าว ทราบว่าขณะนี้ทั้งชาวบ้าน และเกษตรกร ประสบปัญหาค้างชำระค่างวดรถยนต์ ที่กำลังจะถูกยึดมากว่า 1,400 คัน อยากให้ไฟแนนซ์ขยายเวลาชำระ เพื่อให้โอกาสได้ทำงาน หาเงินมาจ่ายค่างวดสัก 3 – 6 เดือน เพราะถ้ายึดรถไปก็จะซ้ำเติมคนเดือดร้อน และหากเป็นไปได้อยากให้รัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือด้วย
ขณะที่นายธนพล (ขอสงวนนามสกุล) เกษตรกรชาวอำเภอบ้านกรวด บอกว่าตนไปดาวน์รถยนต์มือสอง ในราคาประมาณ 7 แสนบาท เพื่อมาใช้ขนยางพาราขาย รับจ้างอัดฟางและขนไปขาย ที่ผ่านมาช่วงไม่มีสู้รบก็ผ่อนชำระมาตลอด เดือนละ 9,305 บาท ไม่เคยค้างชำระผ่อนไปแล้วกว่า 3 แสนบาท แต่พอเหตุปะทะกันรอบแรก ยังพอหาเงินผ่อนชำระได้อยู่ แต่ปะทะรอบสองยืดเยื้อเกือบเดือน ทำให้ไม่มีรายได้ ไม่สามารถเข้าไปกรีดยางพารา และรับจ้างอัดฟางได้เลย
ทำให้ไม่มีเงินไปชำระค่างวดรถยนต์ติดต่อถึง 3 งวด ได้ขอผ่อนผันในระบบออนไลน์ไปแล้ว แต่ก็ยังถูกไฟแนนซ์ยึดรถไป ตอนนี้เดือดร้อนมากอยากให้รัฐมีมาตรการอะไรช่วยเหลือคนชายแดนด้วย